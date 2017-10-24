Kör Tadım Testi’nin etkisi ne oldu?
“Adına Bakma Tadına Bak” sloganıyla yola çıkan Pepsi, 2016’dan bu yana kör tadım testleri gerçekleştiriyor. PepsiCo Kıdemli Pazarlama Direktörü Evrim Şen, 59 ilde yapılan bu testlere katılan 125 binin üzerinde kişinin yüzde 59’unun tercihinin Pepsi olduğunu söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şen, bu aktivite sonrasında son üç yılın en yüksek pazar payına ulaştıklarını da anlatıyor. Pepsi, 1970’li yıllardan beri dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirdiği “Pepsi Kör Tadım Testi” aktivitelerini, 2016 ve 2017’de Türkiye’deki tüketicileriyle de buluşturdu.
Bu aktiviteleriyle tadına güvendiğini gösteren şirket, iki yıl boyunca süpermarketlerde kurduğu stantlar, üniversite festivalleri, meydanlar, parklar ve AVM’lerde tüketicilere, birinin içinde Pepsi diğerinin içinde ise rakip bir markanın içeceği bulunan iki şeffaf bardak uzatıp hangisini daha çok beğendiklerini sordu.
Peki, acaba bu testlerin sonucu ne oldu? PepsiCo Kıdemli Pazarlama Direktörü Evrim Şen, bu testlerin 59 ilde bağımsız avukatlar gözetiminde yapıldığını ve Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi kullanılarak kayıt altına alındığını söylüyor.
Şen, tamamen eşit koşullarda, hiçbir yönlendirme olmadan 125 binin üzerinde tüketiciye uygulanan testlere katılanların yüzde 59’unun Pepsi’yi tercih ettiğini ifade ediyor.
Evrim Şen, bu kampanya ile Pepsi’nin güçlü yanı olan tadın ön plana çıkarıldığını ve buna yönelik yatırımı sürdüreceklerini anlatıyor.
Şen, iki yıl süren bu aktivitenin satış ve marka algısına nasıl etki ettiğini ise şu sözlerle anlatıyor: “Pazarlama bütçemizin önemli bir bölümünü bu aktiviteye ayırdık. Sonuç olarak da pazar payımız son üç yılın en yüksek oranına geldi. Marka algısı açısından da önemli katkısı oldu.
Global araştırma şirketi Millward Brown’ın 2016 yıl sonu verilerine göre, Pepsi beş farklı kategoride puanını önemli ölçüde artırmayı başardı.
‘Trendleri belirleyen markadır’ skoru 13 puanın, ‘Son dört hafta tüketimi’ skoru 14 puanın, ‘Tadı diğer markalardan iyidir’ skoru 13 puanın, ‘Sevdiğim bir markadır’ skoru 18 puanın, ‘Markanın ilginç bir hikâyesi vardır ve beni heyecanlandırır’ skoru ise 20 puanın üzerinde arttı.”
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