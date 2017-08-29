Bu köy ‘Lavanta’ kokuyor
Anadolu Efes, sürdürülebilirliği üretimden yönetime, yönetimden satışa tüm iş süreçlerinde uygulayan bir şirket. Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının temel taşlarını toplumsal ve çevresel sosyal sorumluluk çalışmaları oluşturuyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu bakış açısıyla 41 yıldır spora, 35 yıldır tarıma, 30 yıldır sinemaya, 25 yıldır tiyatroya ve son 10 yıldır da turizme destek oluyor. Anadolu Efes’in kurumsal sosyal sorumluluk alanında en önemli yatırımlarından birini ‘Sürdürülebilir Turizm’ oluşturuyor.
Bu çerçevede yürütülen Gelecek Turizm’de projesi 10 yıl önce Anadolu Efes, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında başladı. Bu çalışmanın son halkası ise İsparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde gerçekleştirildi.
Türkiye’deki lavanta üretiminin yüzde 80’ini karşılayan Kuyucak Köyü’nde 2016 yılında ‘Lavanta Kokulu Köy’ projesine başlandı. Kuyucak Köyü’nde kırsal turizmin canlandırılması ve lavantadan elde edilen ürünlerin çeşitliliği sağlanarak yerel halkın gelir elde etmesi, bölgedeki istihdam ve girişimcilik potansiyelinin harekete geçirilmesi hedeflendi.
Turizmin gelişimiyle bölge ekonomisinde önemli bir katma değer sağlanmış oldu. Proje sayesinde geçen sezon 20 bin ziyaretçi çeken köy, bu yıl ise şu ana kadar yaklaşık 75 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sezon sonuna kadar bu sayının 90 bini bulması bekleniyor.
Anadolu Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu’nun iş yapış biçimi, tarım sektörüne bakışı ve sosyal sorumluluk alanına bakışıyla Gelecek Turizm’de projesinin çok uyuştuğunu ifade ediyor.
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