Kristal Elma’da altı konu başlığı tartışılacak
Türkiye’nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği olarak kabul edilen Kristal Elma 30’uncu yılında pazarlama ve reklam sektöründeki oyunu değiştiren fikirleri, start-up’ları ve trendleri değerlendirecek ve gelecek yıllara ışık tutacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Yaratıcılığı merkeze alan Kristal Elma Festivali bu yıl 11-12 Ekim tarihleri arasında Bomontiada’da gerçekleştirilecek.
Festival için yaratıcılık ve yenilikçilik yoluyla rekabet avantajı aramak, alternatif pazarlama fikirleri sunmak, değişen ve gelişen teknolojinin etkilerini değerlendirmek amacıyla içerik hazırlandı.
İçerik kürasyonu bu yıl Londra, New York, Singapur ve Sao Paulo’daki merkezleriyle küresel bir bilgi platformu olan Contagious tarafından gerçekleştirildi.
Hız ve Esneklikle Uzun Vadeli Planlama, Perakendede Otomasyon, Şeffaflıkla Başa Çıkmanın Yolları, İşlemsel Yaratıcılık, Erkeğin Yeni Tanımı, Kültürü Yakalamak gibi dünyada öne çıkan altı konu başlığı festivalin ilk günü masaya yatırılacak. İkinci gün ise atölye çalışmaları yapılacak.
Kristal Elma Festivali’nde; canlı müzik sahnesi, sergi, ödül törenleri ve after party ile yaratıcılığın 30’uncu yılı
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