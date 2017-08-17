Kristal Elma’da başvuru tarihini kaçırmayın!
Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği olarak kabul edilen Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, bu yıl “İnsanlık için Yaratıcılık” temasıyla, 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde Uniq İstanbul’da yapılacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
“Yaratıcılık Bulaşıcıdır” sloganıyla düzenlenen Kristal Elma yarışması için başvurular ise 7 Ağustos 2017 tarihine kadar kabul edilecek.
Kristal Elma Yarışması’na bu yıl, reklam yaratıcıları toplam 12 ana kategori ve 159 alt kategoride başvuruda bulunabilecek. Kristal Elma’da bu yıl ilk kez “Tasarım” ödülleri verilecek.
“Uygulamada Mükemmellik” kategorisinden çıkarılan ve genişletilmiş alt başlıklara sahip ayrı bir kategori haline getirilen Tasarım Ödülleri, ana törenden ayrı olarak, bir parti ortamında sahipleri ile buluşacak.
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