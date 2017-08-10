KSS projelerini tek şemsiye altında konumlandırdı
Kurumsal sosyal sorumluluk alanında pek çok projeye imza atan Doğuş Grubu, yılın başında bu çalışmalarını ‘Doğuştan iyi bir gelecek’ şemsiyesi altında konumlandırdı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Erbengi, bu konumlandırmayla birlikte projeleri kültür-sanat, spor, çocuk, toplum, kadın ve tarih başlıklarında topladıklarını söylüyor.
Doğuş Grubu, dört kıtada yer alan 30 ülkede, yedi sektördeki 300’ün üzerinde şirketi ve 35 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri.
Türkiye ekonomisine katkısı bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında en çok yatırım yapan gruplar arasında da yer alıyor. Grup sadece 2016 yılında KSS projelerine 272 milyon TL’lik destek verdi.
Tüm projelerini uzun soluklu bir yaklaşımla sürdüren ve bu alandaki bütçesini her yıl artıran Doğuş Grubu, bu yılın başında tüm KSS projelerini ‘Doğuştan iyi bir gelecek’ şemsiyesi altında konumlandırdı. 1,5 yıl önce göreve gelen Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Erbengi ile önceki hafta bir araya gelip bu yeni yapıyı ve projeleri konuşma fırsatımız oldu.
Bu konumlandırmayla birlikte projeleri kültür-sanat, spor, çocuk, toplum, kadın ve tarih başlıklarında topladıklarını söyleyen Bahar Erbengi, önümüzdeki dönemde de yeni projelere yatırım yapacaklarını anlatıyor.
Grup olarak kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ülkenin geleceğine yatırım yaptıklarını ifade eden
Erbengi, amaçlarının insanların hayatınlarında iz bırakmak olduğunun da altını çiziyor.
PROJELER GENİŞLETİLİYOR
11 kişiden oluşan kurumsal iletişim ekibinin bu projelerin yönetimini şirketin farklı birimlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğine değinen Bahar Erbengi, projelerin büyüyerek devam ettirileceği bilgisini veriyor.
Örneğin sanat alanında Ara Güler’in bütün envanteri alınmış ve halihazırda konservasyonu için çalışılıyor. Ara Güler Apartmanı’nda ve Bomonti Ada’da müze ve araştırma merkezi açılacak. Çalışmaların 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Göbeklitepe’deki ziyaretçi merkezinin inşaatında son noktaya geldiklerini de anlatan Bahar Erbengi, spor alanında yelkene olan desteklerinin arttığından da bahsediyor. Türkiye Yelken Federasyonu’na destek veren Doğuş Grubu, bu kapsamda Fenerbahçe Yelken Kulübü’ne de sponsor oldu.
Grubun iki yıl önce kadınların üretimini ve ekonomik bağımsızlığını desteklemek amacıyla başlattığı Doku projesinin ise farklı illere yayılması gündemde. Bugüne kadar 120 kadına üretim desteği verilen, 198 bin adet ürün üreten kadınların 271 bin TL kazandığı proje ilk olarak Kapadokya’da başlayıp geçen yıl Didim’e de taşınmıştı.
Öncelikle Şanlıurfa olmak üzere bu projenin Türkiye’nin diğer illerindeki kadınları da kapsaması için çalışmalar sürdürülüyor.
Doğuş Grubu KSS projelerini sadece Türkiye’de de gerçekleştirmiyor. 30 ülkede faaliyet gösteren grup, pek çok projesini yurtdışına da taşımış durumda. Örneğin “Oyunda Kal” projesi kapsamında yenilenen basketbol sahalarının yedisi yurtdışında bulunuyor.
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