Lenovo, Türkiye’deki büyümeyi nasıl sağladı?
Türkiye Basketbol Ligi’ne sponsor olan Lenovo, Vodafone Park’ın içinde ‘Lenovo Game On’u açtı. Bu, dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk gerçek kapsamlı oyun alanı oldu. Bu alanda oyun severler, 30 TL vererek oyun oynayabilecek.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Lenovo, kişisel bilgisayar şirketi olmaktan çıkıp akıllı cihazlar, veri merkezleri, nesnelerin interneti (loT) ve yapay zeka alanlarında hizmet sunan bir inovasyon sağlayıcısına dönüşmeye devam ediyor. Şirket, geçen yılı Türkiye’de yüzde 22 büyümeyle kapattı. Böylece Türkiye, Lenovo’nun EMEA bölgesinde en hızlı büyüdüğü ve en çok kâr ettiği ülke oldu.
Bu başarıda doğru pazar öngörüleri ve stok yönetimi kadar uygulanan pazarlama iletişimi stratejilerinin etkisi de büyük. Bu kapsamda son üç yıldır Survivor’a sponsor olan şirket, performans ürünleriyle dikkati çektiği için performansın olduğu her yerde kendini konumluyor.
Lenovo Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, bugün portföylerinde bilgisayarlar, iş istasyonları, sunucular, depolama ürünleri, akıllı telefonlar ve tabletlerin yer aldığını dile getiriyor. Sarıkaya, Lenovo’nun inovatif, yüksek performanslı, güvenilir bir marka olarak algılandığını söylüyor.
Survivor’dan sonra geçen sezon ortasında Türkiye Basketbol Ligi’nin ana sponsorlarından biri olduklarını ve bu sponsorluğu bu sezon da sürdüreceklerini anlatan Aysun Karabıyık Sarıkaya, “Basketbolda ses çıkartan marka olacağız” diyor.
Bu kapsamda orijinal aktiviteler ürettiklerini ve onları yapmaya başladıklarını anlatan Sarıkaya, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Ana Sponsorluğu kapsamında çekilecek reklam filminde basketbol tutkunlarını oynatacaklarını da sözlerine ekliyor.
Şirket bunun için bir yarışma düzenliyor. Bu yarışma ile oyuncular, sosyal medya platformlarından basketbol performanslarını yükleyenler arasından seçilecek.
DENEYİM ALANI
Bilindiği üzere pek çok bilgisayar markası e-spora yatırım yapıyor. Lenovo olarak böyle bir sponsorluk yapmaktansa oyun severler için bir deneyim alanı yaratma kararı aldıklarından bahseden Aysun Karabıyık Sarıkaya, konuşmasını şöyle sürdürüyor.
“Tüm oyun severlerin rahatlıkla oyun oynayabileceği bir deneyimleme alanı yaratmaya karar verdik. Nerede açsak diye düşünürken BJK’nin de benzer bir şey yapmak istediğini duyduk. Görüşmeler sonunda Vodafone Park’da böyle bir alan oluşturma kararı alındı.
Oyun oynamayı seven tüm genç ve yetişkinlere, toplam 1.000 metrekarelik alanda hem güvenli hem de rahat bir ortamda oyun oynayabilme imkanı sunan Lenovo Game On, dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk gerçek kapsamlı gaming alanı oldu.
Lenovo Game On her gün 12:00-24:00 saatleri arasında açık olacak. Legion marka oyun bilgisayarlarında 40 oyunu oynamak mümkün. Lenovo’nun Jedi Challenges AR (Augmented Reality – Artırılmış Gerçeklik) tabanlı uygulaması da ziyaretçilerinin deneyimine sunuluyor. Ziyaretçiler Xbox ile oyun oynama şansına da sahip olacak.”
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