Leo PR, MSL İstanbul’a dönüştü
Nisan ayında Publicis One CEO’su Savaş İnanç Dedebaş’la bir söyleşi yapmıştık.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
O söyleşi de 14 şirketi bünyesinde bulunduran Publicis One’ı, bir danışmanlık ve çözüm merkezi gibi konumlandırmak istediklerini söyleyen Dedebaş, yıl içinde Leo PR’ı MSL’e çevireceklerinin de bilgisini vermişti.
Bu entegrasyon gerçekleşti ve geçen Avrupa’nın en büyük PR ve entegre iletişim ajanslarından MSLGroup’un Türkiye’ye geldiği açıklandı.
MSLGroup’u Publicis One Publicis Türkiye grup liderlerinden Özlem Öğüt sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürecek olan MSL Türkiye’nin ajansgenel müdürlüğünü ise Mehin Öner üstlendi.
Dünya çapında 40 ülkede 3 bini aşkın kişi ile hizmet veren MSLGroup’un dünyadaki 107’inci ofisinin İstanbul olduğunu anlatan Özlem Öğüt, özellikle danışmanlığıyla öne çıkan bir ajans olacaklarını belirtiyor.
Küresel ve yerel danışmanlarıyla 7 ayrı hizmet spektrumunda hizmet vereceklerini belirten Öğüt, entegre bakış açısıyla hareket edeceklerinin altını çiziyor.
Son dönemde dijitalleşmeyle birlikte PR’ın etki alanının fazlalaştığının da üzerinde duran Öğüt, dijital PR’ın önemini daha da artıracağını aktarıyor.
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