Logo ve ambalajını sekizinci kez değiştirdi
Dünyada pazarlama açısından bakıldığında ürünlerde yaşanan yenilenme ve bununla birlikte ambalajların da değişimi genel olarak görülen bir durumdur. Bu değişimi bazen de tüketici talep eder. Bu talep araştırmalarla tespit edilir ve yenilemeye gidilir.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Son olarak Efes Pilsen, logo ve ambalajlarında değişikliğe gitti. Ancak bu değişikliğin duyurusu yapılmadı. Biz değişimi Anadolu Efes Başkan Vekili Kamil Yazıcı’nın yakasında gördüğümüz rozet sayesinde fark ettik ve değişim sürecinin nedenlerini bu konudaki yetkili isim olan Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörü Kasia Özgen’e sorduk.
Kasia Özgen, yapılan araştırmalara göre, tüketicilerin, yenilikçi ve modern markaların belirli dönemlerde ambalajlarını yenilemelerini beklediğini söylüyor. Özgen, “Biz de Anadolu Efes olarak bu doğrultuda ambalajlarımızı yenileme kararı aldık” diye konuşuyor.
Efes Pilsen’nin logo ve ambalajının 1969 yılından bu yana sekizinci defa yenilendiğini dile getiren Özgen, yeni logo ve ambalaj tasarımının Brown & Co’ya ait olduğunun altını çiziyor.
Peki bu yeni tasarım için nereden ilham alındı? Kasia Özgen, bu soruya şöyle yanıt veriyor: “Brown & Co çalışmalarını sürdürürken, ilhamı 1996’da yapılan etiket tasarımından aldı. Mavi-altın-beyaz üçlemesinden oluşan renk paletiyle ikonik ‘steine’ şişenin en önemli, özgün görsel değerler olduğuna karar verdiler ve buradan hareketle çalışmaya başladılar.
Genel olarak ‘Geleceğe Dönüş’ yaklaşımından esinlenerek ayırt edici ve zamansız bir marka kimliğini yaratmak için yola çıktılar. Birliktelik hissini oluşturmak üzere ambalajda iki farklı tondaki mavi dikey bölmeyi kullandılar. İki mavinin birlikteliği, Efes’in 1969’dan beri insanları bir araya getirmesini simgeliyor. Ayrıca bu renkler hem tazeliği hem de liderliği temsil ediyor.”
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