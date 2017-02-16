Logoda markanın sahibi var
2010 yılında 1K Kimya şirketini kuran kadın girişimci Sevginar Baştekin, o günden bu yana ‘HighGenic’ markasıyla silikonlu temizleyici, derz temizleyici, evsel leke çıkarıcılar ve leke çıkarma mendilleri gibi birçok çok amaçlı temizlik ürününü üretiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
A101 ve BİM başta olmak üzere pek çok yerel ve ulusal market rafında yerini alan marka bugün 13 bine yakın satış noktasında satılıyor. Buraya kadar anlattıklarım bilindik bir kadın girişimci hikayesi gibi görünse de markayı bu sayfalara taşımamın nedeni, logosunda sahibinin fotoğrafının yer alması.
Evet, raflarda yer alan ürün ambalajlarında Sevginar Baştekin’in fotosu var. Peki Baştekin neden böyle bir strateji izledi? Bunun bir farklılaşma stratejisi olduğunu söyleyen Baştekin, şöyle devam ediyor: “Biz ürettiğimiz ürünlerin arkasında gerçek bir insanın, üstelik kadın bir kimyagerin olduğunun altını çizmek istedik ve benim siluetimin olduğu logoyu oluşturup kullanmaya başladık.
Bu konuda çok da güzel takdir ve yorumlar alıyoruz. Bu logomuzla ‘ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz ve altına imzamızı atıyoruz’ mesajını da veriyoruz.”
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