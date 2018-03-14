L’oreal bilimi çocuklara taşıyor
Türkiye’de 16 yıldır bilim kadınlarına destek veren L’oreal Türkiye, bilim ve bilim insanlarına dair doğru algının erken yaşlarda oluşturulması gerektiği ilkesiyle, yeni bir sosyal sorumluluk ve eğitim programına başladı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Program kapsamında, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine, yaş gruplarına göre düzenlenmiş iki farklı interaktif eğitim verilerek, öğrencilerin zihnindeki ‘Bilim ve Bilim İnsanı’ kavramının yeniden şekillendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedefleniyor.
Bu işbirliği kapsamında tüm devlet okullarına ücretsiz olan programa yıl sonuna kadar 5 bin öğrencinin katılması hedefleniyor. Informel Eğitim-çocuk istanbul tarafından verilen eğitimler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü içinde yer alan Enerji Müzesi’nde gerçekleştiriliyor.
L’oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Claude Rumpler, bu programa verilen desteğin bugüne kadar bilime dair yapılan çalışmaları bir adım daha ileri taşıyacağını söylüyor.
Rumpler, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Biz bir bilim ve güzellik şirketi olarak, bu eğitimlere katılan öğrenci sayısını ve eğitim kapsamını her eğitim-öğretim yılında daha artırma hedefiyle programı desteklemeye devam edeceğiz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?