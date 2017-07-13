Markalara video içerik üretiyor
Son yıllarda internet kullanıcılarının video tüketimi oldukça arttı. Video içerik trendinin yükselişte olması, içerik pazarlama çalışmalarının da video içeriklere kaymasına neden oluyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Hatta sadece bu alana fokuslanmış ajanslar doğmaya başladı. Bunlardan biri de Muse. Şirketin kurucusu Serdar Ekrem Şirin, şirketi video odaklı, kreatif bir içerik ajansı olarak tanımlıyor.
Markalara seri videolar üretmekten farklı kategorilerde Youtube kanallarını yönetmeye kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Şirin, markaları düzenli video içerik üretmeye yönlendirerek onları birer yayıncı yapmaya çalıştıklarını dile getiriyor.
Şirketin açıp yönettiği şirket kanalları içinde, Molped’in “Dünya tek biz ikimiz”, Ülker’in “Mutluluk Oynanır”, Denizbank’ın “Görünen Adam” kanalları var. Şirin, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Zeynep Demirel ve Erol Evgin gibi ünlü isimlerin kanallarını da Muse olarak açtıklarını söylüyor.
Şirketi 2015 yılında kurmasına rağmen 2015’te 150 video ürettiklerini, 2016’da ise bu rakamın 750’yi
geçtiğini belirten Serdar Ekrem Şirin’in 2017 hedefi ise 3 bin video üretmek.
Önümüzdeki yıllarda video içerik üretiminin dijital dünyayı ele geçireceğini düşünen Şirin, “4.5G ile birlikte video tüketimi iyice arttı. Hız artarken fiyat daha da ucuzladı ve tüketim müthiş seviyelere geldi.
2018 yılında internetteki içeriğin yüzde 80’inin video olacağını düşünüyorum” diye konuşuyor. Son dönemde herkes Youtube’da kanal kurma hevesinde. Peki bunun maliyeti ne? Kuruluş için bir maliyet yok.
Ama haftada en az üç video koymak ve etkileşim sağlamak gerekiyor. Abone sayısı, izlenme oranları ve etkileşim başarı kriteri olarak görülüyor. Tabii bu başarıyı getiren bazı taktikler de yok değil. Serdar Ekrem Şirin, bu konuda şu ipuçlarını paylaşıyor: “Videonun nasıl başladığı önemli.
Dolayısıyla ilk 10 saniye ilgi çekici olmalı. Gün ve saat, video içeriğinin kategorisine göre farklılaşıyor. Örneğin eğlenceyse pazar akşamları dışında video konulmalı ve akşam 8-11 arası tercih edilmeli. Tabii anahtar kelime, başlık ve fotoğrafa da dikkat edilmeli.”
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