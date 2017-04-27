Mayıs ayında büyük bir lansmana hazırlanıyor
Global bir havayolu markası olma yolunda çalışmalarını sürdüren AtlasGlobal, bugün 35 ülkede 58 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Şirket, 2017 sonuna kadar uçuşlarına 17 hat daha ekleyerek 75 noktaya ulaşmayı planlıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu çerçevede mart ayında başladığı Belgrad uçuşlarına yakın zamanda Saraybosna’yı da ekleyecek. Açılan yeni hatlarla birlikte 2017 yılının ilk üç ayında toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artırdıklarını söyleyen AtlasGlobal Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semra Erener Özalçın, aynı dönem içinde transit yolcu sayısının da yüzde 177 yükseldiğini anlatıyor.
Toplam bilet satışından elde edilen gelirlerde yüzde 29 büyüme kaydettiklerini belirten Özalçın, yurtdışı bilet satışından elde edilen gelirin yüzde 46, yurtiçi bilet satışından elde edilen gelirin ise yüzde 19
arttığını da sözlerine ekliyor.
Semra Erener Özalçın, 2017 yılında AtlasGlobal’in bir yandan organik büyümesini sektör ortalamasının üzerinde devam ettirmeye, diğer yandan da işbirlikleriyle destinasyon sayısını global anlamda genişletmeye odaklanacağını söylüyor.
Özalçın, iletişim konusunda yapacakları çalışmaları ise şu sözlerle anlatıyor: “Marka algımızı farklılaştırmak ve bilinirliğimizi artırmak yönünde çalışıyoruz. AtlasGlobal’deki bu büyüme ve değişimi anlatmak gerekiyor. Bir marka ajansı ile çalıştık ve yeni sloganımızı belirledik. Bunu ay sonunda çalışanlarımızla paylaşacağız.
Çünkü çalışanlarımız bizim marka temsilcilerimiz. Ardından ise mayıs ayında büyük bir lansman yapmayı planlıyoruz. Dijital hem mecra olarak hem de satış kanalı olarak bizim için çok önemli. Bu doğrultuda özellikle mobil uygulamamızı geliştirme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
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