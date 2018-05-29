Mecraları çoklu kanal ilişkisiyle kullanıyoruz
Türkiye’de diş macunu pazarı 489 milyon TL’lik büyüklüğe sahip. 100 haneden 74’üne diş macunu giriyor. Kalan yüzde 26’lık kısmın da büyük bir pazar olduğu düşünülse de yıldan yıla diş macunu kullanan hane sayısı artmıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirketler pazar paylarını artırmak ve farklılaşmak için iletişime odaklanıyor. Yapılan reklamlarda kimi diş sağlamlığının, kimi diş beyazlığının altını çiziyor. Sensodyne, Paradontax ve Corega markalarının sahibi olan GSK Tüketici Sağlığı ise üç markası için de farklı bir iletişim dili kullanıyor.
Şirket, bu markaları, hassas dişler, diş eti kanamaları ve protez dişlere çözüm olarak konumluyor. Geleneksel mecraların yanı sıra diş hekimlerine de giderek ürünlerini anlatan GSK, son çıkardığı üründe izlediği iletişim stratejisiyle de dikkati çekiyor.
Şirket, beyazlatma vaadi olan Sensodyne Promine ürününü diğer markalardan farklı tanıtıyor. Reklamda zayıflamış diş minesinin sarı görüntü yarattığı ve dişi güçlendirerek beyazlığın sağlanabileceği mesajı veriliyor.
Bu kampanyada da tüm mecraları kullanan bir iletişim stratejileri olduğunu söyleyen GSK Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Sevgin İşlekel, “Mecraları birbiriyle sinerji içinde ve ‘çoklu kanal’ ilişkisiyle kullanmak, doğru mesajları doğru hedef kitleye en etkili şekilde iletmek için tercih ettiğimiz bir strateji” diye konuşuyor.
Geçtiğimiz haftalarda Ufak Tefek Cinayetler dizisine Sensodyne Promine ile ürün entegrasyonu çalışması da bu strateji paralelinde planlandı. Sevgin İşlekel, çoklu kanal kullanımı projelerinde tüketicilerinden hem markaya hem de içeriğe dair hep olumlu geri dönüşler aldıklarını, bu çalışmanın da ses getirdiğini ifade ediyor.
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