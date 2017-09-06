Metro’dan üçüncü sürdürülebilir balıkçılık projesi
Sağlık için balık tüketmek gerektiğini tüm doktorlar söylüyor. Ancak dünyada kişi başı balık tüketimi yılda 26 kilo iken Türkiye’de bu 10 kiloyu bulmuyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ticarileştirilebilen balık çeşidimiz ise çok az. Bilinçsiz avlanma balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor. 2010’da Türkiye’nin ilk sürdürülebilir balıkçılık projesi olan ‘Kızına Bak Anasını Al’ı, 2012’de ‘Palamutlar Nerede?’ projelerini gerçekleştiren Metro Toptancı Market, sürdürülebilir balıkçılıkta yeni adımlar atıyor.
Şirket, 572 kooperatifin yer aldığı Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği ile hayata geçirdiği yeni proje kapsamında balığı bu kooperatiflerden tedarik etmeye başlıyor.
Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan, bu satın alma süreci sayesinde ağdan tabağa uzanan tüm sürecin izlenebilir olacağını söylüyor. Özerkan, “Proje kapsamında, boy ve avlanma dönemi yasaklarına uygun şekilde çalışan balıkçılardan alım kural dışı balıkçılığın önlenmesi için çaba gösteriyoruz” diye konuşuyor.
Metro’larda reyonlarda yer alan QR kodlar ile balığın yolculuğunu izlemeyi mümkün kıldıklarını da sözlerine ekleyen Özerkan, yakın zamanda deniz suyu analizlerinin de bu QR kodlar okutularak görülebileceğinden bahsediyor.
Peki balıkçılık konusunda projeler geliştiren Metro’nun balık ticareti çok mu büyük? Aslında şirketin cirosu içinde balık satışları sadece yüzde 1,5 pay alıyor. Ama buna rağmen, Kubilay Özerkan, Türkiye’nin en çok balık satan marketi olduklarını söylüyor.
Sırasıyla en çok çipura, levrek ve somon satışı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Özerkan, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Kurulduğumuz günden bu yana balık reyonlarının yatırım maliyeti 41 milyon TL. 33 mağazada balık reyonu mevcut. Mağazalarımızda balıktan sorumlu yaklaşık 200 kişiye istihdam
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