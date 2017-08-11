MİM sayısı artacak, özel teklifler çeşitlenecek
Özelleştirme sonrasında CLK olarak çıkılan yolda Limak Grubu’nun ayrılmasıyla birlikte Cengiz ve Kolin Grubu artık CK Enerji adı ile ilerleyecek.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
CK Enerji bünyesinde bugün elektrik dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ), Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ) ile elektrik perakende satış şirketleri CK Boğaziçi Elektrik, CK Akdeniz Elektrik, CK Çamlıbel Elektrik bulunuyor.
Yeni yapılanmayla birlikte CK Boğaziçi Elektrik olan şirket adına müşterilerin kısa sürede alıştığını söyleyen CK Boğaziçi Elektrik Pazarlama ve Strateji Direktörü Hakan Uzun, yaptıkları iletişimde özel teklifleri ön planda tutarken yeni markanın tanıtımını da sürdürdüklerinin altını çiziyor.
CK olarak müşterilerin çok büyük bir kısmına yüz yüze kanallar üzerinden ulaşma şansına sahip olduklarını ifade eden Uzun, yeni süreç ve teklifleri bu yolla anlattıklarına değiniyor. Uzun, bu amaçla tüm müşterilere yürüme mesafesinde olan Müşteri İşlem Merkezi (MİM) sayısını her geçen gün artırmaya devam ettiklerinin üzerinde duruyor.
Hakan Uzun, “İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 238 müşteri işlem merkezi, 13 müşteri hizmet merkezi, çağrı merkezi, online işlemlerde web ve mobil uygulamalarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuşuyor.
2015’te 4 milyon olan müşteri sayılarının bugün 4,5 milyona ulaştığını ifade eden Hakan Uzun, önümüzdeki donemde yapacakları çalışmalarla ilgili ise şu bilgileri veriyor: “CK Boğaziçi Elektrik ayrıcalığıyla, tüm müşterilerimizin e-ticaretten giyime, sağlıktan teknolojiye, otomotivten eğitime varan onlarca sektördeki 80’den fazla markada özel avantajlardan faydalanmasını sağlamış bulunuyoruz.
Yakın ve orta vadede hedefimiz tüketicilere halihazırda sunulmamış teklifleri hazırlamak olacak. Aynı zamanda hedeflediğimiz mükemmel müşteri deneyimi için de süreçlerimizi güncellemeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz.”
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