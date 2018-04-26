Mobil reklamcılıkta ses önem kazanacak
Geçen yıl Türkiye’de mobil reklam yatırımları 1,2 milyar TL oldu. MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Işık İlhan, videonun giderek önem kazandığı bu mecrada ‘smart speaker’lerin yaygınlaşmasıyla sesli reklamların da hayatımıza gireceğini söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Deloitte tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 defa, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakıyor. Bu, tüm sektörlerde mobil dönüşümü de beraberinde getiriyor.
Reklamveren de hedef kitlesine ulaşmak için mobili etkin şekilde kullanıyor. O nedenledir ki Türkiye’de mobilin reklam pastasındaki payı gün geçtikçe artıyor.
MMA (Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Işık İlhan, mobil mecrada geçen yıl toplam 1 milyar 205 milyon TL’lik reklam yatırımı yapıldığını söylüyor. Mobil mecrada reklam tipleri arasında display reklam yüzde 65’lik pay ile öne çıkıyor.
İlhan, Youtube, sosyal medya videoları ve lokal yayıncıların mecralarında yer alan videolar da dahil olmak üzere, display reklam tipleri başlığı altında ele alınan video reklamların, 265,2 milyon TL ile toplam yatırımlardan yüzde 22 pay aldığının altını çiziyor.
Peki gelecekte mobil reklamcılıkta nasıl bir büyüme bekleniyor?
Videonun mobil reklam pastası içindeki payının bu yıl daha da artacağından bahseden Işık İlhan konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Video, doğal reklam diye çevireceğimiz native reklamı konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle anlık tepkiler verilmesine imkan sağlayan video yöntemleri öne çıkacak. Ses giderek önem kazanmaya başlıyor. Özellikle ‘smart speaker’lerin yaygınlaşmasıyla birlikte sesli reklamları daha çok duyacağız. Yazıyı eskisi gibi kullanmayacağız.”
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