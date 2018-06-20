Motorculara yönelik ikinci proje
Akaryakıt dağıtım şirketi Aytemiz, önce Motorcu Dostu İstasyon projesiyle, ardından da elektrikli araç şarj noktaları ve ücretsiz internet gibi hizmetleriyle son dönemde adından sıkça söz ettirdi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket şimdi de ‘Motorcu Dostu Trafik’ ile trafikte karşılıklı anlayışa dayalı yepyeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.
Türkiye’deki 3 milyon 100 bin motosikletliyi ilgilendiren projeye, Aytemiz dışında Castrol, Unico Sigorta, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Yuasa da sponsorluk yapıyor. Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Suzuki ve Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) da projeye destek oldu.
‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi kapsamında, kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların ‘motorcu dostu’ bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için çalışılacak.
Türkiye’de sayısı 600’e yaklaşan ve her gün ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, motosikletlerin güvenlik donanımları konusunda da hassas olunması talep edilecek. Öte yandan belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak.
Sabit bir eğitim alanı da, sertifikalı bir eğitim için, öncelikli olarak kurumsal filolar ve bireysel kullanıcıların kullanımına sunulacak. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, hem araç hem de motosiklet sürücülerinin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket etmelerini sağlamanın projede temel amaçları olduğunu belirtiyor.
Eke, 120 istasyonlarında projeye başladıklarını, yıl sonunda bu sayıyı 150 istasyona çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor. Konuyla ilgili kamu spotu çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Ahmet Eke, sözlerine şunları da ekliyor: “Haziran ayından itibaren altı ay boyunca, kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay ile toplamda 24 ilde gezici eğitim programına da başlıyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?