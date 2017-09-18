Müşteri deneyimi ve inovasyona odaklandık
Turkcell’in deneyim odaklı servis sağlayıcısı iddiasında olduğunu söyleyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şirketin iletişim stratejisinin temelinde de bunun olduğunu dile getiriyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Müşteri deneyiminin yanı sıra inovasyonun kendileri için önemine vurgu yapan Bütün, önümüzdeki dönem yapmayı planladıkları projeleri anlattı. Eskiden GSM operatörleri sadece mobil hizmet veriyordu. Artık buna data hizmetleri de eklendi. Hatta bazı operatörler TV platformunu da buna ekleyerek müşterilerine üçlü paketler sunar oldu.
Turkcell bu yılın başında kurduğu Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret ile buna farklı bir boyut daha kazandırmaya hazırlanıyor. Artık Turkcell’den tüm bu dört hizmeti alır hale geleceğiz. Tabii hizmetler bu kadar çeşitlenirken, iletişimde de farklı bir yol izlemek gerekliliği çıkıyor ortaya.
Uzun bir süre farklı sloganları kullandıktan sonra ‘Turkcell’le Bağlan Hayata’ mottosuna geri dönen Turkcell, yeni hizmetleri de düşüldüğünde marka vaadini bu sloganla tam anlatır hale geldi. Geçen yıl Celocanlar ise Emocanlar’a döndü.
Müşteri tarafındaki değişim ve trendlerle markayı bütünleştirmek amacıyla ortaya çıkan Emocanlar aslında değişimin görünen yüzü. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Sürekli tarife ve cihaz konuşuyorduk, marka değerini güçlendirmeye ve tutarlığa ihtiyaç vardı.
Yeni pazarlama iletişim stratejimizi bu doğrultuda oluşturduk” diye konuşuyor. Yeni stratejinin temelinde deneyim odaklı servis sağlayıcılığı iddiası olduğunu söyleyen Bütün, bu nedenle işe iletişim merkezleri ve çağrı merkezindeki deneyimi iyileştirecek çalışmalarla başladıklarından bahsediyor.
Müşterileriyle dijital bağlarını kuvvetlendirmek için uygulama (App) dünyalarını genişlettiklerine değinen Bütün, 1 dakikada Turkcell uygulamalarından 100 tane indirildiğinin de altını çiziyor. Örneğin Turkcell Hesabım uygulaması 20 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş.
Müşteri deneyimi ve inovasyon odaklı hareket etmeyi sürdüreceklerini anlatanBütün, datayı işleyerek sunma kabiliyetlerinden de söz ediyor. Datayı işleyerek müziğe, filme, dergiye dönüştüren bir şirket olduklarının altını çizen Bütün Fizy, TV Plus, BİP gibi uygulamaların yurtdışına çıkmasını istediklerini de anlatıyor.
“Ukrayna, Belarus; Kuzey Kıbrıs’ta bu ürün ve servisleri yaymaya, derinleştirmeye başlıyoruz” diye konuşan Bütün, bölgesel güç olduktan sonra diğer ülkelere yayılma planları olduğundan da bahsediyor.
Son olarak yayınlanan ve Turkcell’in spora yaptığı yatırımı anlattığı Turk Sporu reklamı ile Bayram Olsun filminde Emocanlar’ı göremedik. İsmail Bütün, Emocanlar’ın sadece Turkcell’in tekliflerinde ve tarife dünyasını anlatan iletişim kampanyalarında başrolde olacağını söylüyor.
Peki bir teknoloji şirketi olarak medya planlamasını nasıl yapıyor Turkcell? İletişim mecralarını planlarken Telekom yeteneklerinden faydalandıklarını ifade eden Bütün, hedef odaklı iletişim yaptıklarını ve tüm mecraları etkin olarak kullandıklarını anlatıyor.
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