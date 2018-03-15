Neden sütlü atıştırmalık şirketine dönüştü?
Atıştırmalık pazarında sağlıklı ürünlerin payı artıyor. 2015’te değişim sürecine giren ve sütlü atıştırmalık şirketine dönüşen Danone de Türkiye’de katma değerli ürünleriyle 13 milyar TL’lik atıştırmalık pazarından daha çok pay almaya çalışıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de atıştırmalık pazarı 13 milyar TL’lik büyüklüğe sahip. Bu pazar içerisinde çikolatalar, cipsler, bisküviler, krakerler, aklınıza atıştırmalık olarak ne gelirse var.
Sütlü atıştırmalık olarak görülen ‘katma değerli sütlü ürünler’ ise sadece 1,4 milyar TL’lik bir iş alanı. Ancak bu alan pazarda çift haneli büyümesiyle dikkat çekiyor.
Çünkü obezitenin hızla artması, ara öğün olarak tüketilen atıştırmalıklarda sağlıklı ürünlere kayışı beraberine getirmiş durumda. 2015’ten bu yana bir değişim sürecinden geçen Danone’un, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sütlü atıştırmalık şirketine dönüşmesinin altında biraz da bu var.
Danone Türkiye Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü Beril Yağcı, katma değerli sütlü ürünleri atıştırmalık olarak pozisyonlandırmaları sayesinde atıştırmalık pazarındaki oyunun şeklini değiştiren öncü oyuncu olmaya devam ettiklerini anlatıyor.
Kısa bir süre önce biraraya geldiğimiz Yağcı, 2015 yılından bu yana yaklaşık 100 milyon TL yatırım yaptıklarını, yenilenen paketleme ve yeni üretim prosesleriyle beş farklı markada pazara 60’ın üzerinde yeni ürün sunduklarını ifade ediyor.
YETİŞKİNLERE YÖNELDİ
2015-2016 yıllarında çocuk odaklı iletişim yaptıklarını anlatan Beril Yağcı, ancak geçtiğimiz yıldan itibaren odaklarını yetişkinlere çevirdiklerinden bahsediyor. Yağcı’nın verdiği bilgilere göre, yetişkinlere yönelik atıştırmalıklar kategorisi de çok hızlı büyüyor.
Yağcı, 2017’de yetişkin kategorisinin yüzde 40 büyüdüğünün altını çiziyor. Geçen yıl yetişkinlere yönelik yeni ürünler lanse ettiklerinden bahseden Yağcı, ürünleri çeşitlendirdiklerini söylüyor.
Türkiye’de bugün 8,3 milyon eve Dano-ne’nin sütlü atıştırmalık ürünleri giriyor. Amaç ise 2020 yılına kadar 15 milyon haneye ulaşmak. Tabii ki bu rakamlara ulaşmak konusunda yeni ürün geliştirmenin önemi büyük.
Danone Türkiye’de her yıl 2,5 milyon TL’nin AR-GE’ye ayrıldığını belirten Beril Yağcı, bu yıl da yeni ürünler çıkarmaya devam edeceklerini ifade ediyor.
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