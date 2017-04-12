Nedir bu ‘Sosyal Bağış Hareketi’?
Koruncuk Vakfı, Bilim Kahramanları Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti, KAÇUV, Hayata Destek Derneği, WWF, TEMA, TEGV, KEDV, ÇEKÜL, AÇEV, AKUT, TOÇEV, Tohum Otizm Vakfı ve ASHOKA olmak üzere 15 sivil toplum kuruluşunu (STK) tek platformda toplayan MarjinalSosyal’in önderliğinde Sosyal Bağış Hareketi başlatıldı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
MarjinalSosyal Kurucu Ortağı Işık Elpek, Sosyal Bağış Hareketi kurucuları olarak, çözümsüz görünen sorunlar karşısında “Çaresi var!” diyen, çözüm için inisiyatif alan, çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini söylüyor.
Herkesi de bu kampanyayı desteklemeye davet ediyor. İşte tam da bu nedenle, Facebook’un da katkılarıyla, Türkiye’de bireysel bağış bilincini uyandırmak amacıyla her ayın ikinci perşembe gününü “Sosyal Bağış Günü” ilan ettiklerini de sözlerine ekliyor.
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