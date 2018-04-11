Nesfit’teki değişimin altında ne yatıyor?
250 milyon TL büyüklüğe sahip kahvaltılık gevrek sektöründeki markalardan olan Nesfit, kendini besleyici başlangıç olarak yeniden konumlandırdı. Şirket, kahvaltılık gevrekleri artık diyet ürünü değil, sağlıklı ve iyi yaşamın bir parçası olarak sunuyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de kahvaltı denilince akla çeşit çeşit kahvaltılıkların olduğu bir sofra gelir. Ama araştırmalar pek de kahvaltı yapan bir toplum olmadığımızı gösteriyor. Öğrenci ve çalışanlar özellikle hafta içinde bu öğünü ya geçiştiriyor ya da daha kolay hazırlanan ürünlere yöneliyor.
Kahvaltılık gevrek sektörünün hızlı büyümesinin altında da bu yatıyor. Türkiye’de yılda 15 bin ton kahvaltılık gevrek tüketiliyor. 250 milyon TL’ye ulaşan kahvaltılık gevrek sektöründeki oyuncu sayısı ise iki elin parmaklarını geçmiyor.
Bu kategori de geçen yıl çocuk segmenti yüzde 17 büyürken yetişkin kategorisinin büyümesi yüzde 8’lerde kaldı. Bu pazarın önemli markalarından biri Nesfit. Nestle’nin markalarından olan Nesfit büyük segmentte pazarı büyütme gayretinde.
Markanın relansmanını yapan şirket, ambalaj tasarımı ve logoda da değişime gitti. Geçen hafta bir araya geldiğimiz Nestle Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi Genel Müdürü Necdet Kalkan, yeni ürünler çıkardıkları gibi ürünlerin içerikleriyle ilgili de birtakım değişiklikler yaptıklarını söylüyor.
rneğin pek çok ürüne yulaf eklenmiş durumda. Besleyici başlangıç olarak ürünleri yeniden konumlandıran ve tüm ambalajlarda bu ibareye yer veren şirket, iki hafta önce başlatılan reklam kampanyasında da buna vurgu yapıyor.
‘Durma devam et’ sloganlı reklam kampanyasının 1,5 ay mecralarda kalacağını belirten Kalkan, artık kahvaltılık gevrekleri diyet ürünü değil sağlıklı ve iyi yaşamın parçası olarak sunmak istediklerinin de altını çiziyor.
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