Ogilvy & Mather’in yeni ülke başkanı neleri hedefliyor?
Türkiye’nin önde gelen ajanslarından biri olan Ogilvy & Mather Türkiye ülke başkanlığı görevine ağustos ayında gelen Emine Çubukçu, insan kaynağı, müşteriler ve işler olmak üzere üç öncelikleri olduğunu söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Çubukçu, Ogilvy Wellness’i Türkiye’ye taşımayı planladıklarını da ifade ediyor. Ogilvy & Mather Türkiye Ülke Başkanı olarak 17 yıldır görev yapan Aytül Özkan’ın aktif iş yaşamını sona erdirme kararının ardından, şirket geçtiğimiz ağustos ayında bu göreve Ogilvy PR Genel Müdürü Emine Çubukçu’yu atadı.
Bu bir bayrak değişimi olarak ifade edilse de “her yiğidin bir yoğurt yiyişi” olduğu gibi her yöneticinin de farklı yönetim tarzı olacağı gerçeğinden hareketle Çubukçu ile kendi yönetimindeki öncelikleri ve hedeflerini konuşmak için bir araya geldik.
Sekiz yıldır Ogilvy PR’ın genel müdürlüğünü ve Social@Ogilvy’nin liderliğini yapmanın yanı sıra Ogilvy & Mather Türkiye’nin yönetim ekibinde de olduğunu söyleyen Emine Çubukçu, orkestranın yöneticisi değişse de kurumda çok büyük bir değişim olmayacağının altını çiziyor.
Ogilvy kurulduğundan beri müşteri, çalışan ve işler olmak üzere üç öncelikleri bulunduğunu ifade eden Çubukçu, kendi yönetiminde bu üçü içinde ilk sırada çalışanların olacağının üzerinde duruyor. Global bir ajans olmanın getirdiği lüksler olduğunu hatırlatan Çubukçu, yetenekleri elde tutmak ve yeni yetenekler çekmek adına bir yetenek planları olduğundan bahsediyor.
Bu yılıki yeni planda mobility olduğunu anlatan Çubukçu, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Biz uluslararası iletişim ağına dahil bir ajansız. Oradan gelen önemli bir bilgi birikimi var ve bu sürekli eğitim toplantılarıyla şirket içinde paylaşılıyor. Yeni yetenek planına göre Ogilvy’de çalışanlar farklı pazarları deneyimleme fırsatına daha çok sahip olacaklar.
Sadece Türkiye’den yetenekler farklı pazardaki ofislerde çalışmayacak, bizim ofisimize de dünyanın diğer yerlerinden yetenekler gelecek. Örneğin bu yıl Amerika ve İngiltere’den gelenler oldu.”
YENİ PLATFORM YOLDA
Müşterilerden gelen taleplere entegre iletişim bakış açısıyla yaklaştıklarını dile getiren Emine Çubukçu, disiplin bağımsız çalıştıklarının altını çiziyor. Şirket, hem fayda yaratabilmek hem de sektörde farklılaşmak için farklı uzmanlık arayışıyla geçmişte sosyal medya platformu Social@ Ogilvy’yi kurmuştu.
Şimdi de Ogilvy Wellness’ı Türkiye’ye taşıma çalışmaları yapılıyor. Bu şirketin Ogilvy çatısı altında bir platform olacağından bahseden Emine Çubukçu, bu yapının kendi ekibi olacağını da belirtiyor.
Emine Çubukçu’nun, diğer bir öncelikleri olan işler konusunda da iddialı hedefleri var. İşlerini bugüne kadar pek çok ülkeye ihraç ettiklerini hatırlatan Çubukçu, bunun artarak süreceğinden bahsediyor.
Son üç yıldır sektördeki büyüme hızının düşük olduğunu ancak kendisinin bunu fırsat olarak gördüğünü belirten Çubukçu, yeni yönetim olarak yeni işlere ve yeni müşterilere iştahla baktıklarının da altını çiziyor.
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