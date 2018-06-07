Ogilvy’den sağlık ve iyi yaşam inisiyatifi
Artık markalar tüketicilerin hayatlarını bütünsel bir şekilde iyileştirme isteklerine, ürün ve hizmetlerinde somut fayda yaratarak karşılık vermek zorunda. Bu amaçla oluşturulan Ogilvy Health & Wellness İnisiyatifi Türkiye’de de başlatıldı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ogilvy’nin dünyanın pek çok ülkesinde hayata geçirdiği Health & Wellness (Sağlık ve İyi Yaşam) İnisiyatifi, bir uzmanlar ağı. Bu ağ; fitness, beslenme, iyi yaşam, marka stratejisi, davranış bilimi, değişim yönetimi, yiyecek ve içecek fütüristliği gibi konulardaki uzmanlardan oluşuyor.
Bu uzmanlar, faaliyet gösterdikleri pazarlarda müşterilere gerekli desteği veriyor ve kendi alanlarındaki birikimlerini doğru noktada devreye sokuyorlar.
Globalde Ogilvy Health & Wellness yiyecek ve içecek alanında Nestle, kişisel bakımda Unilever, sağlık hizmetlerinde Philips, sağlık sigortası alanında Aetna, ilaç endüstrisinden Merck ve pek çok hastane ve kliniğe hizmet veriyor.
Ogilvy, Health & Wellness İnisiyatifi’ni Türkiye’de de başlatma kararı aldı. Ogilvy Türkiye Ülke Başkanı Emine Çubukçu, amaçlarının günümüzde değişen sağlık ve iyi yaşam anlayışına markaların adapte olmalarını ve geleceğin dünyasında başarı kazanmalarını sağlamak olduğunu söylüyor.
Çubukçu, yapılan birçok araştırmanın, hangi kategoriden olursa olsun tüm markaların, tüketicilerin hayatlarını bütünsel bir şekilde iyileştirme isteklerine, hizmet ve ürünleriyle somut fayda yaratarak karşılık verme zorunluluğuyla karşı karşıya olduklarını gösterdiğini anlatıyor.
Emine Çubukçu, Health & Wellness İnisiyatifi ile markalara bu yeni dönemde stratejik ve kreatif çözümleriyle yol göstermek amacında olduklarının altını çiziyor.
NASIL ÇALIŞACAK?
Peki bu inisiyatif nasıl çalışıyor? Health & Wellness İnisiyatifi sayesinde dünyada, beden, ruh ve zihin sağlığını ilgilendiren farklı alanlarda uzmanların yaptığı araştırmalarla iç görü toplayan Ogilvy, bu verileri markaların yepyeni iş modelleri geliştirmeleri için düzenli olarak raporluyor.
Dijital dönüşümleri de izleyen ekipler, markalara dijital teknolojilerden bio teknolojiye kadar geniş bir yelpazede inovatif çözümler sunuyor. Health & Wellness İnisiyatifi, Ogilvy Türkiye müşterileri için yeni fırsatlar ve rekabet avantajları yaratacak.
Emine Çubukçu, tüm markalara, ihtiyaçları doğrultusunda marka konumlandırmasından ürün tasarımına, kurumsal itibar yönetiminden bütünsel iletişim stratejisine kadar pek çok alanda hizmet vermeyi amaçladıklarını söylüyor.
Emine Çubukçu, markalar için tüketicilerin iyi yaşam talebini karşılayan yeni bir iletişim ve kurumsal itibar yönetimi stratejisi sunacak bu yeni iş modelini Türkiye’de geliştirmek için uzman bir ekibi bir araya getirdiklerini anlatıyor.
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