OneDay buluşmaları başlıyor
PublicisGroupe Türkiye’nin veri, teknoloji ve yaratıcılık konularına odaklı ‘OneDay’ buluşmalarının ilki, eylül ayında hayata geçireceği ‘Data Day’ olacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
PublicisGroupe’un küresel konuşmacılarını ağırlayacak olan buluşmada, dijital dönüşüm, veri ve teknoloji ile yeniden şekillenen pazarlama, veriden beslenen yaratıcılık, yapay zekâ ve makine öğreniminde son gelişmeler aktarılacak.
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin davetli olacağı Data Day’de, PublicisSpine EMEA Lideri Armel Bursaux, Publicis Emil ClO’su Sebastian Keupers, Sapient Razorfish Grup Başkan Yardımcısı Simon James gibi önemli isimler öne çıkıyor.
Verinin kapsamlı ve bütüncül bir şekilde ele alınacağı etkinliğin sonunda, markaların veriyi pazarlama dönüşümü için nasıl itici güç olarak kullanacağına dair bilgi sahibi olmaları hedefleniyor. OneDay buluşmalarının her yıl yaratıcılık, teknoloji gibi farklı başlıklarla düzenlenmesi planlanıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?