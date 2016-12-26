Onedio içerikleri televizyona taşınacak
İçerik tabanlı sosyal ağlardan biri olan Onedio, günde 60 orijinal içerikle tüketicisinin karşısına çıkıyor. Bu içeriklerin 2-3’ü ise sponsorlu içerik.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Her yıl yaklaşık 500-600 farklı marka ile çalıştıklarını söyleyen Onedio kurucusu ve yöneticisi Kaan Kayabalı, yaptıkları video yatırımıyla birlikte talebin daha da artmasını beklediklerini belirtiyor.
Kaan Kayabalı, 2010 yılında vatandaş gazeteciliğinin gelişeceği düşüncesiyle Onedio ismini aldı. Bu içerikle 2012’de yayına başlayan girişim zaman içinde evrilerek Türkiye’nin önde gelen içerik tabanlı sosyal ağı haline geldi.
Onedio, bugün internetin en popüler haberlerini ve fotoğraflarını görebileceğiniz, videolar izleyebileceğiniz ve testler çözebileceğiniz bir platforma dönüştü. Yaratılan içerikler pek çok sosyal paylaşım sitesinde de görüntüleniyor.
Melek yatırımla kurulan şirket, Revo Capital’den iki tur yatırım aldıktan sonra 2015’te EBRD’den de 3 milyon dolar ilave yatırım aldı. Bugüne kadar toplam 5 milyon dolarlık yatırım alan şirket, yeni tur yatırım için görüşmelerini sürdürüyor.
FARKLI DİLLERLE YAYINDA!
Onedio’nun İngilizce ve Rusça versiyonunun yayınına başladıklarını söyleyen Kaan Kayabalı, Arapça versiyonunu yayınlamak için de hazırlanıyor. Hedefi ise bölgede de Türkiye’de olduğu gibi popüler bir sosyal içerik ağı haline gelmek.
İlk günden bu yana sponsorlu içeriklerden elde edilecek bir gelir modeliyle hareket eden Onedio’da günde girilen 60 orijinal içerikten 2-3’ü sponsorlu.
Amaçlarının eğlendirmek ve bilgilendirmek olduğunu söyleyen Kayan Kayabalı, her yıl yaklaşık 500-600 farklı marka ile çalıştıklarının altını çiziyor. Ağırlıklı FMCG, telekom, otomotiv ve gıda sektörleri rağbet etse de dönemsel olarak reklamverenler farklılaşabiliyor.
HEDEF TV KANALI
Peki şirket markalarla anlaşmaları neye göre yapıyor? Kaan Kayabalı, bu soruya şöyle cevap veriyor: “Şu anda video, metin, Snapchat ve Facebook yayını başta olmak üzere sekiz ürünümüz var.
Markalar bu ürünlerden birini de hepsini de alabiliyor. Erişime göre bu ürünleri fiyatlandırıyoruz. Mesela 2 milyon izleme garantili video, 100 bin erişimli test gibi. O içerik o erişime ulaşınca sitenin giriş sayfasında yer almıyor. Ancak siteden hala erişimi oluyor.”
Kayabalı’nın yeni hedefi bir TV kanalı kurmak. Kısa vadede ise bir kanalla anlaşıp onlara eğlenceli video içerikler sağlanması planlanıyor.
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