Otacı, vegan ürünlerle büyüyecek
Son yıllarda tüketiciler doğal ve organik ürün tüketimine yöneliyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde de doğal ve bitkisel ürünlere kayış söz konusu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
İçinde paraben, sülfat ya da alkol olan ürünleri kullanmak istemeyenler doğal ve bitkisel kozmetik pazarını büyütüyor. Bugün Türkiye’de kozmetik pazarının büyüklüğünün 9,3 milyar TL’ye yaklaştığı tahmin ediliyor.
Bitkisel kozmetiğin bu pazardan aldığı pay yüzde 5’ler civarında. Ancak bu oranın kısa sürede yüzde 10’a ulaşması bekleniyor.
Kurtsan Holding çatısı altında yer alan ve bitkisel kozmetik pazarının öncü markalarından biri olan Otacı, bu beklentiden yola çıkarak bitkisel kozmetik pazarındaki payını artırmak için yeni ve inovatif ürünleri piyasaya sunmaya devam ediyor.
Geçen yıl vegan sertifikası aldıklarını anlatan Kurtsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Kurt, ürün gamını bu doğrultuda geliştirdiklerinden bahsediyor.
Geçen yıl ayrıca kurumsal kimliğini yeniden gözden geçirip ambalajlarını yenileyen şirket, son dönemde gelen talep üzerine seyahat boy ambalajlara sahip ürünlerini rafa çıkarttı.
Tüm bu gelişmeler ışığında yaşanan satış artışı nedeniyle ek tesise ihtiyaç duyduklarını ifade eden Aylin Kurt, 2 bin 500 metrekarelik ek tesis ve makine yatırımına yakın zamanda başlayacaklarını söylüyor. Yaklaşık 40 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirilecek ek tesisin 2019’da faaliyete geçmesi planlanıyor.
Kurt, önümüzdeki beş yılda doğal ve zararsız kimyasallarla üretilmiş ürün pazarının çok hızlı büyüyeceği beklentisini de paylaşıyor.
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