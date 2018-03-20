Otizm farkındalığı için ‘Aliço’ kullanılacak
Tohum Otizm Vakfı, otizm konusunda bugüne kadar pek çok iletişim kampanyasına imza attı. Bu yıl ise otizmli bir karakterin yer aldığı ‘Çukur’ dizisine entegre mesajlar ve nisan ayında başlayacak iletişim kampanyasıyla farkındalığın artması için çalışılacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Günümüzde rastlanan en yaygın nöro-gelişimsel bozukluklardan biri olan otizmin her 68 çocuktan birini etkilediğini biliyor muydunuz? Peki, pek çok vakada bunun erken yaşlarda tanımlanamadığını söylesek…
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 2003 yılında tam da bu amaçla kuruldu: Otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimle topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla.
Türkiye’ye bu konuda model ve örnek bir okul da kazandıran vakıf, bu okulda bugüne kadar bin 780 çocuğun eğitim almasını sağladı. 10 bine yakın öğretmene, 2 bine yakın sağlık personeline otizm konusunda eğitimler verildi.
Türkiye’de ilk defa 46 bin çocuğu otizm risk taramasından geçiren vakıf, bu yıl yürütmekte olduğu ‘Otizmde Tarama, Tanımlama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında ise İstanbul’da şu ana kadar 7 bin çocuğa ulaşıp otizm taramasından geçirdi.
FARKINDALIK ÇOK DÜŞÜK
Otizmli çocukların eğitimi için çalışmalar yapan, otizmli gençler için iş ve yaşam müfredatını hayata geçiren vakıf, 2015 yılın
da Türkiye’deki bireylerin otizm algısı ve bilgi düzeyini görmek için bir araştırma yaptırdı.
Bu kadar çalışmaya rağmen, bu araştırmaya katılanların sadece yüzde 29’u otizmi duyduğunu belirtti. Dahası, duyanların da sadece yüzde 7’sinin belirtileri bildiği ortaya çıktı.
O tarihten itibaren farkındalıkla ilgili kampanyalara ağırlık verdiklerini söyleyen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen
Özer, aradan geçen iki yılda mesajları sadeleştirdikleri pek çok kampanyaya imza attıklarını belirtiyor.
Hatta yapılan farkındalık kampanyalarıyla geçen yıl 11 tane ödül aldıklarından da bahseden Özer, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “2017’de aynı araştırmayı yeniledik ve otizmi duyduğunu söyleyenlerin oranının yüzde 58’e, belirtilerin neler olduğunu bilenlerin oranının ise yüzde 18’e yükseldiğini gördük.
Bu bir noktada sevindirici ama belirtileri üzerine daha çok konuşmamız gerekiyor.”
2018 PLANLARI
Show TV’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisinde yer alan ‘Aliço’ karakterinin otizmli olduğunu anlatan Betül Selcen Özer, mart ayında diziye entegre mesajlarla bu konuda farkındalık yaratma çalışmalarına başlayacaklarını anlatıyor.
‘Aliço’ karakterini oynayan Rıza Kocaoğlu ile farklı projeler de yapacaklarından bahseden Özer, nisan ayında ise yine belirtiler üzerine büyük bir iletişim kampanyasına başlayacakları bilgisini veriyor.
Peki vakıf nasıl gelir elde ediyor? Kurumlarla yaptığı işbirlikleriyle dikkati çeken vakıf sadece geçen yıl 50 şirketle işbirliği yaptı. Betül Selcen Özer, kimi şirketin kendi profesyonel becerilerini onlara ücretsiz sunduğunu, kiminin de ürün ve para desteği sağladığını söylüyor. Özer, bireysel bağışçılarının da olduğunu belirtiyor.
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