Oyun içi reklamlara ‘hayır’ denmiyor
Mobil reklam şirketlerinden AdColony ve Nielsen, Türkiye’deki mobil oyuncu profilini belirlemek amacıyla bir araştırma yaptı. 12 ilde gerçekleştirilen araştırma Türkiye’deki mobil oyuncu profiline ilişkin ilginç bilgiler içeriyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Çıkan sonuçlardan biri, sadece gençlerin değil orta yaş ve üzerinin de mobil oyunlara ilgi gösterdiğine işaret ediyor. Yani genel algının aksine oyunlar her yaş grubunda karşılık buluyor.
Araştırmanın ortaya çıkardığı ilginç bir gerçek ise Türkiye’de kadınların mobil oyunlara erkeklerden daha meraklı olduğu. 12 ilden araştırmaya katılan ve mobil oyun oynadığını söyleyenlerin yüzde 51,6’sını kadınlar oluşturuyor.
Bana göre araştırmanın en dikkat çekici diğer bir sonucu da kullanıcıların oyun içi reklamlara karşı olumsuz reaksiyon göstermemesi.
Can almak ya da ek oyun hakkı kazanmak için video izleyip izlemeyecekleri sorulduğunda, oyun içi alışveriş ve para harcamaları konusunda çok katı olan kullanıcıların yarısına yakını “evet” yanıtını veriyor.
Özellikle 25-34 yaş grubundaki kullanıcılarda bu oran daha da yüksek. Reklamverenlerin dikkatine!
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