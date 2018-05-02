Oyunlaştırma Yemeksepeti’ne ne kattı?
Kullanıcı deneyimini en üst seviyede tutmayı hedefleyen Yemeksepeti, geçen yıl hayata geçirdiği oyunlaştırma projesiyle hem kullanıcılar hem de restoranlar için cazibe yarattı.
Şirket, bu yıl içerisinde projeyi Delivery Hero bünyesinde ihraç edecek.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Müşteri deneyimini iyileştirmek, bugün şirketlerin üzerinde çalıştığı en önemli konu. Yemeksepeti, geçen yıl bu konuda farklı bir projeyi hayata geçirerek kullanıcılarına yeni ve eğlenceli bir müşteri deneyimi sunmaya başladı.
Yemeksepeti Bilgi Teknolojileri departmanı tarafından geliştirilen bu oyunlaştırma projesi, ‘yarışma’ ruhuyla yemek siparişini daha interaktif hale de getirdi. Paylaşım, keşif ve yarışma ruhunu tetikleyen bu oyun ortamında 100’den fazla görev var.
Yemeksepeti, kullanıcılarının birbirleriyle yarışabilecekleri bu projeyle semt bazlı kanaat önderleri yaratmayı hedefliyor ve kullanıcıların birbirlerinden ne yiyecekleri konusunda ilham almalarına imkan tanıyor.
11 AYDA TAMAMLANDI
Projenin 11 ayda tamamlandığını anlatan Yemeksepeti Pazarlama Direktörü Barış Sönmez, bu projeyle birkaç amaçları olduğunu söylüyor. Sönmez, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Yemeksepeti’ni yeniden ziyaret etmeleri için kullanıcılara bir sebep vermek istedik.
Bir diğer isteğimiz de kullanıcılar tarafından organik olarak oluşturulmuş bir tavsiye mekanizması yaratmaktı. Yemeksepeti’nin sipariş vermeyi kolaylaştıran özelliklerini kullanıcılara daha iyi öğretmek de diğer bir amaçtı. Profil sayfalarıyla Yemeksepeti’nde ilk defa kişiselleştirmeye gittiğimiz gibi, paylaşılabilir içerik yaratarak etkileşim oluşturmak da istedik.”
Bugün 8,5 milyon üyesi olan Yemeksepeti’nden günde 275 bin sipariş veriliyor. Bir yıl içinde sipariş veren kişilerin etkileşimleri bu oyunlaştırma projesi sayesinde arttı. 5 binin üzerinde semtte kullanıcılar puan tablolarıyla yarışıyor.
Yarışmaya katılan kişilerin çoğu profillerini Facebook ile bağlantılı hale getirdi ve arkadaşlarının siparişlerini de takip eder noktaya geldi. Kısacası, paylaşım ve etkileşim tetiklendi.
Bu oyun sayesinde mevcut müşterilerin sipariş sayısı arttığı gibi, kullanıcıların yaptığı puanlama ve yorumlar sayesinde restoranlar da hizmet kalitesini geliştirmek için neler yapabileceklerini görmüş oluyorlar.
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