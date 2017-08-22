Parfümlü kolonyada pazar payını artırdı
Eczacıbaşı Topluluğu markalarından olan Selin, çıkardığı altı parfümlü kolonya ile 120 milyon TL olan kolonya pazarındaki payını artırdı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Bebek-Kişisel & Ev Bakımı Pazarlama Direktörü Mert Kokulu, “2016’da parfümlü kolonya pazarındaki payımız yüzde 5 iken, haziran sonu itibariyle yüzde 20’lere çıkardık” diyor.
Kolonya, Türk insanının vazgeçemediği ürünlerden biri. Bayramlarda kullanımı artan, hastane ve ev ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan kolonyanın oluşturduğu pazarın büyüklüğü 120 milyon TL’yi buluyor.
Sektörde kayıtlı 50’ye yakın üretici firma var. Pazarda halihazırda ulusal büyük marka sayısı ise 10 civarında. Pazarın 4’te 3’ünü, tahmin edileceği gibi limon kolonyası oluşturuyor.
Parfümlü kolonya henüz pazarda küçük bir yer almasına rağmen her yıl yüzde 35’lerin üzerindeki büyümesiyle dikkati çekiyor. Bu büyüme markaların parfümlü kolonya ürün gamlarını geliştirmelerini de beraberinde getiriyor.
Kolonya sektörünün önemli markalarından biri olan Selin de parfümlü kolonyada iddialı. Yıllar önce parfümlü kolonya pazarına giren Selin, koku araştırması yaparak parfümlerini yeniledi ve 2017’nin ilk günlerinde altı yeni parfümlü kolonyasıyla raflarda yerini aldı.
Selin, bilindiği üzere, Eczacıbaşı Topluluğu’nun bir markası. Eczacıbaşı Selin markasını her ne kadar 1980’lerde yaratsa da ailenin kolonya serüveni çok eskilere dayanıyor.
Eczacıbaşı’nın ilk ürettiği ürünlerden biri aslında kolonya. Önceki hafta bir araya geldiğimiz Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Bebek-Kişisel & Ev Bakımı Pazarlama Direktörü Mert Kokulu bu bilgiyi paylaşıyor.
Limon kolonyasında pazar paylarının yüzde 18 olduğunu ve parfümlü kolonya pazarında iddialı olduklarını söyleyen Mert Kokulu, 2017 başında çıkardıkları altı ürünü seçerken tüm bölgelere hitap eden ve insanların tanıdığı, onları mutlu anlara döndüren kokuları tercih ettiklerini anlatıyor.
Haziran sonu itibariyle bu yeni ürünlerle parfümlü kolonya pazarındaki pazar paylarında yüzde 15’lik artış yakaladıklarını dile getiren Kokulu, “2016’da parfümlü kolonya pazarındaki payımız yüzde 5 iken, haziran sonu itibariyle yüzde 20’lere çıkardık” diye konuşuyor.
Bu yıl sonu itibariyle satışlarını ikiye katlamayı planladıklarını, önümüzdeki yıldan itibaren ise iki haneli büyümelerle yola devam etme hedefinde olduklarını söyleyen Mert Kokulu, konuşmasına şöyle devam ediyor: “Önümüzdeki yıl bu altı kokuya yenilerini eklemek niyetindeyiz.
Ayrıca ürünlerimizi ihraç etmek istiyoruz. Kolonya tüketim alışkanlığı olan pazarlarla ilgili analiz yapıyoruz. 2018’de ihracata başlamayı hedefliyoruz.”
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