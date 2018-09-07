Petlas, ürün iletişimine odaklanacak
1976 yılında kamu yatırımı olarak hayata geçen Petlas, 2005 yılından bu yana Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grubu) bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. O tarihten bu yana Petlas, 500 milyon doları bulan yatırımlarla yaklaşık 10 kat büyüme kaydetti.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirketin 2023 yılına dek tamamlanacak ve kapasite artırımının yanı sıra AR-GE, teknoloji ve hammadde alanlarını da kapsayan 200 milyon dolarlık yatırım planı daha var.
Petlas Pazarlama İletişimi Müdürü Serdar Işık, bugün 96 ülkeye ihracat yapan şirketin bu yıl yayına giren yeni reklam filmi ile bunu “Dünyanın Tercihi” payesiyle pekiştirdiğini anlatıyor.
Şirket, “Bu Dünya Bizim Memleket” reklam filminde tüketicilere dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin adını nasıl gururla duyurduklarını anlatıyor. Işık, “Memleketimizden aldığımız güçle, Peru’dan Mısır’a, Norveç’ten Tayvan’a hatta sektörün en zorlu ülkesi ABD’ye uzandığımızı vurucu bir şekilde gösteriyoruz” diyor.
Serdar Işık, bundan sonra ise daha çok ürün iletişimine ağırlık vermek istediklerini söylüyor. Işık, hem yurtiçinde hem de yurtdışında kullanacakları ünlü bir marka yüzü arayışında oldukları bilgisini de veriyor.
Petlas, reklam kadar spora yaptığı yatırımlarla da dikkati çekiyor. Şirket bu yıl Süper Lig’deki 18 takımın 16’sına sponsor oldu. Serdar Işık, futbol, basketbol ve motor sporlarında marka için katma değer sağlayacağına inandıkları takım ve organizasyonlara sponsorluk yapmaya devam etme niyetleri olduğunu aktarıyor.
Özellikle motor sporlarında ürün geliştirmeyle ilgili çalışmalar yapan şirket bunun için yakın zamanda Petlas Motospor Team’i kurdu. Işık, bu yıl kurumsal sosyal sorumluluk tarafında da etkili işler yapmak için proje geliştirme aşamasında olduklarını sözlerine ekliyor.
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