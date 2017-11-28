pladis’te 2016’dan bu yana neler oldu?
Yıldız Holding, 2016 yılında United Biscuits, Demets, Godiva FDM ve Ülker şirketlerini ‘pladis’ çatısı altında konumlandırmıştı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
İngiltere merkezli pladis’te aradan geçen sürede pek çok çalışma yapıldı. pladis Global Pazarlama Başkanı Lale Saral Develioğlu, “Hedefimiz global arenada en hızlı büyüyen atıştırmalık şirketi olmak” diye konuşuyor.
Yıldız Holding, 2016’da bisküvi, çikolata ve kek pazarında global konumunu daha da güçlendirmek amacıyla bu alanlarda faaliyet gösteren şirket ve markalarını ‘pladis’ çatısı altında topladı.
United Biscuits, Demets, Godiva FDM ve Ülker şirketlerini bünyesinde bulunduran pladis, 14,3 milyar TL’lik cirosuyla, 34,3 milyar TL cirosu olan Yıldız Holding’in en büyük işi haline geldi. Hedef ise global arenada en hızlı büyüyen atıştırmalık şirketi olmak.
pladis Global Pazarlama Başkanı Lale Saral Develioğlu ile pladis’in merkezi İngiltere’de bu hedef doğrultusunda bir yıl içinde yapılan çalışmaları konuştuk.
Tüketici odaklı, veriye dayalı, risk almayı şirket kültürüne dahil edecek bir yapı kurmak için yola çıktıklarını belirten Develioğlu, “Globalleşme, açık ve net süreçler, etkin araçlarla olmalı. Çalışanlar da etkin olmalı dedik ve çalışmaya başladık” diyor.
FARKLI SİSTEMLER KURULDU
pladis’te önce marka pazarlama standartları belirlenip prensip ve kılavuzların oluşması üzerine çalışıldı. Örneğin McVitie’s’in her ülkede farklı olan paketleri harmonize edilerek aynı tasarıma geçildi. Rafta güçlü görünümü beraberinde getirecek yeni paketlere geçiş, 2018’in ilk çeyreğinde tüm dünyada tamamlanacak.
‘Platin’ adında bir inovasyon sistemi kurulduğundan bahseden Lale Saral Develioğlu, bunun hız ve koordinasyon sağlayan ve bölgeler arası sinerji fırsatlarını barındıran bir sistem olduğunun altını çiziyor.
Bunların yanı sıra dijital varlık sistemi Planet de bu süre içinde hayata geçirildi. Yaratıcı malzemelerin hepsi ‘bulut’ta duruyor. Hem işlerin onayları bu sistemde yapılıyor hem de bu sistem yaratıcı işlerin bulunacağı bir kütüphane işlemi görüyor.
Lale Saral Develioğlu, bir de şirket içinde bir pazarlama akademisi kurduklarını anlatıyor. Bölgelerde çalışanlara eğitim verilen bu akademi ortak iş yapış dili ve yönü aracı olarak kullanılıyor.
Pazarlama stratejisinde lokal tüketici içgörü ve esnekliğini kaybetmemek için çalıştıklarını belirten Lale Saral Develioğlu, üç markaları için de marka vaadinin merkezinde mutluluk olduğunun altını çiziyor.
YENİ ÜRÜNLER
Başta organize perakende zincirleri olmak üzere kurumsal müşteri toplantılarına pladis’te çok önem veriliyor. Bugüne kadar 150 müşteri toplantısı yapıldı. pladis ofisinde bir ev ortamı hazırlandı. Ayrıca ‘artırılmış gerçeklik’ ile market içinde gezilebiliyor.
2016’dan beri şirkette yeni ürün lansmanlarının da arka arkaya yapıldığını söyleyen Lale Saral Develioğlu, Godiva tablet ürünleri, McVitie’s Digestives Nibbles ile McVitie’s Digestives Thins’in bunlardan birkaçı olduğunu anlatıyor. Develioğlu, bu ürünleri üretirken Ülker’in üretim ve ürün geliştirme deneyimlerinden faydalanıldığının da altını çiziyor.
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