Planet’i dönüştürdükten sonra dijital TV yatırımı yapacak
Bünyesinde dört kanal bulunan Planet TV platformunun yüzde 51’ini geçen yıl Sony Pictures Television Networks satın almıştı. Bu satın almanın ardından kanalların dönüşümü için çalışmalara başlandı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Sony Channel Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sevin Ergun Sefada, bu dönüşüm tamamlandıktan sonra dijital TV platformu yatırımı yapmayı planladıklarını söylüyor.
Medya dünyasının yakından tanıdığı Sevin Ergun Sefada ve Murat Saygı’nın 2010 yılında birlikte kurduğu Planet TV platformunun çoğunluk hissesi, geçen yıl Sony Pictures Television Networks’e (SPT) satılmıştı.
14 ay süren ortaklık görüşmelerinin ardından şirketin yüzde 51’i SPT’ye geçti. Adı Sony Channel Türkiye olarak değişen şirketin yönetiminde ise hala Sevin Ergun Sefada var.
Sevin Ergun Sefada, bu satın almanın ardından kanallarda bir dönüşüm süreci başlatıldığını söylüyor. Sefada, pembe dizi kanalını dönüştürerek Sony Channel’ı ilk olarak lanse ettiklerini anlatıyor.
Hollywood filmlerinin ve dünyada ilgiyle takip edilen popüler TV dizilerinin yayınlanacağı Sevin Ergun Sefada bu kanal şifresiz ve Türkçe dublajlı olarak yayın yapacak.
Sefada, diğer üç kanalın dönüşümünü de kısa zaman içinde tamamlayacaklarını söylüyor. Bunlardan biri olan çocuk kanalında hem yerli hem de yabancı içerikle yola devam edileceğini bilgisini de veriyor. Mutfak kanalı
ise Sony Mutfak olarak dönüşecek. Böyle bir içerik kanalı SPT ailesinde yok. Bu nedenle bu kanalın başka ülkelere de taşınması planlanıyor.
Sefada, dördüncü kanalları olan Sony Plus’ın içeriği hakkında ise bilgi vermiyor. Ancak eylül ayında bu kanal için büyük bir lansman yapılacağını söylüyor.
Sony’nin Türkiye için başka planları da var. Sevin Ergun Sefada, Planet TV platformundaki dönüşümün tamamlanmasının ardından Sony’nin Türkiye’deki bir sonraki yatırımının dijital TV’ye olacağını ifade ediyor.
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