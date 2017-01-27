Promoqube’un yeni müşterileri
2014’te IPG Mediabrands bünyesine katılan Promoqube, 2016’da pek çok müşteriyi bünyesine kattı. Avivasa’nın yanı sıra Borusan Holding’in bazı markalarını müşteri portföyüne ekleyen şirket, Anadolu Efes’in kurumsal iletişim projeleri için de çalışmaya başladı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Son olarak ise Saat & Saat’in yeni markası Welder’in tüm kurumsal kimliğinin yaratılması süreciyle başlayarak, dijitali odağına alan global bir kampanya yürütmek için anlaşma yaptı.
Geçen hafta tüm bu gelişmeleri ve 2017’yi değerlendirmek üzere Promoqube Kurucu Ortağı Özgür Alaz’la konuştuk. 20016’nın kendileri için iyi bir yıl olduğunu, bu yıla da yeni müşteriler alarak başladıklarını anlatan Alaz, Türkiye’nin belirsizliklerle dolu bir yıla başladığını söylüyor.
Alaz, bu yıl pek çok şirketin risk almaktan ve daha deneyimsel, sektörde ilk olacak uygulamalardan kaçınacağını ifade ediyor. Özgür Alaz, 2017’de içerik özellikle de video içerik üretiminin ve şirketlerin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalarının artmasını beklediğinin altını çiziyor.
Bu yıl satış odaklı kampanyaların ağırlık kazanacağını öngören Alaz’ın 2017’ye ilişkin bir başka beklentisi ise az kaynakla çok iş yaratılmasını sağlayacak uygulamaların öne çıkması. 2010 yılında kurulan, dijital dünyanın çeşitli platform ve alanlarına dokunan yaratıcı pazarlama çözümleri sunan Dekatlon Buzz’ın çoğunluk hisselerini uluslararası pazarlama grubu Altavia satın aldı.
26 ülkede 34 şehirde ofisleri bulunan Altavia, 2016 yılında da Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya ve Kanada gibi ülkelerde dijital merkezli farklı şirket ortaklıklarını hayata geçirmişti. Son satın almayı ise böylelikle Türkiye’de yapmış oldu. Reklam Değerlendirme Kurulu’muzun üyesi de olan Samet Ensar Sarı ve Vadi Efe’nin ortaklığında kurulan Dekatlon Buzz’ı 35’ten fazla ülkede yaratıcı kampanyalar geliştirmesi öne çıkardı.
Ajansın dijital dünyaya doğmuş bir şirket olduğunu anlatan Samet Ensar Sarı, bu ortaklıkla küresel ağ ve bilgi birikiminden faydalanma, bütünleşik bakış açısıyla hizmet verme imkanları olacağını belirtiyor.
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