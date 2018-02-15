Publicis Microsoft ile neden işbirliği yaptı?
Publicis Groupe, ekiplerinin ve müşterilerinin iletişimini radikal bir şekilde değiştirecek platformu Marcel’i geliştirmek ve uygulamak için Microsoft ile işbirliği yaptıklarını duyurdu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Publicis Groupe, Publicis.Sapient’in teknoloji danışmanlığıyla, Marcel’in mimarisini, tasarımını ve kullanıcı deneyimini tasarlayacak. Microsoft ise Microsoft Azure AI ve Office 365’ten faydalanarak, platformun daha derin bir teknoloji ve yapay zeka gücüyle inşa edilmesine katkıda bulunacak.
Marcel platformu, yapay zeka teknolojisini kullanarak Publicis Groupe çalışanlarını ve iş ortaklarını ortak bir platformda bir araya getirecek. Publicis Groupe, bunu üç şekilde yapmayı planlıyor.
Her şeyden önce, şirketin 80 bin çalışanı arasındaki ilgili bağlantıları belirleyecek. Publicis Groupe ajanslarından birinde, bir başka çalışana yardım edebilecek birisi varsa, Marcel o kişiyi bulacak.
İkinci olarak, Marcel Publicis Groupe’un kolektif bilgisini toplayıp organize ederek, çalışanların grup içerisinde var olan tüm deneyimlerden ve bilgiden faydalanmasını sağlayacak. Sonuncusu ve belki de en önemlisi, her çalışana sınırlarının ötesinde katılım sağlama ve daha fazla yaratma gücü verecek.
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