QNB Finansbank’ın desteği projeyi genişletecek
ÇEV Sanat, gerçekleştirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesiyle müzikte üstün yetenekli gençleri destekliyor. Geçen yıl QNB Finansbank’ın destek vermeye başladığı proje önümüzdeki dönemde görsel sanatları da kapsayacak şekilde genişleyecek.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
QNB Finansbank, bugüne kadar kültür, spor ve eğitim alanında pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attı. 2015 yılında ise kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çocuk odaklı yapma kararı aldı. Bu nedenle de çocuk odaklı bir gelişim platformu inşa edildi.
Banka, o günden sonra “Minik Eller Büyük Hayaller Platformu” çatısı altında farklı projeleri hayata geçirdi. Bu çerçevede geçen yıl Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) öncülüğünde hayata geçirilen ‘Genç Yetenekler’ projesini desteklemeye başladı.
İkincisi bu yıl 15 Ocak’ta düzenlenecek ve üstün yetenekli gençleri sanatseverlerle buluşturacak konser öncesinde QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve ÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri ile bir araya geldik.
30 GENÇ DESTEKLENDİ
ÇEV, 1994’ten bu yana 30 bini aşkın öğrenciye karşılıksız burs veriyor. Berrin Yoleri, 2009 yılında ÇEV Sanat ‘Genç Yetenekler’ projesini başlatarak Türkiye’de müziğe karşı doğuştan yetenekli çocuk ve gençleri keşfetmeye başladıklarını ve onları müzik eğitimi ve bu doğrultudaki kariyer yolculuklarında desteklediklerini söylüyor.
Aradan geçen sürede 30 yetenekli gence destek verdiklerini belirten Yoleri, daha fazla gence ulaşma noktasında ise QNB Finansbank’ın desteğini aldıklarını anlatıyor.
Çünkü bu gençler müzik alanındaki eğitimlerini önemli üniversitelerde burslu olarak sürdürseler de barınmadan ulaşıma, enstrümandan yurtdışı yarışmalara katılmaya, hatta markalaşma sürecinde maddi desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Yoleri, işte bu noktada bankanın desteğinin çok önemli olduğunun altını çiziyor.
Finans sektöründeki diğer kurumlara göre genç bir banka olduklarını ifade eden Ömer Aras ise üstün yetenekli gençleri keşfedip onları dünya sahnelerine taşımayı hedefleyen bu projeyi çok önemsediklerini ve desteklerini sürekli geliştirerek sürdüreceklerini söylüyor.
Çocukların ve gençlerin hayal güçlerini ve yeteneklerini iyi yönlendirmek gerektiğini ifade eden Aras, bu projeyle daha çok üstün yetenekli çocuğa ve gence ulaşmak istediklerini ifade ediyor. Geçen yıl 30’uncu yıllarını ‘Genç Yetenekler’in verdiği konserle kutladıklarını hatırlatan Aras, yeni yaşlarını gençlere ve geleceğe yatırım yaparak kutlamayı tercih ettiklerinin altını çiziyor.
GELECEK HEDEFLERİ
Bankanın desteğinin alınmasının ardından geçen yıl ÇEV Sanat ile Enstrüman Fonu kuruldu. Bu yıl destek verilecek üstün yetenekli gençlerin seçimi için workshop yapılması planlanıyor. Gelecek yıl Karaköy’de bir kültür ve sanat merkezi açılmasıda bir başka hedef. Ardından ise görsel sanatlar alanında da üstün yetenekli gençlerin ve çocukların keşfedilip desteklenmesi için çalışmalar yapılacak.
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