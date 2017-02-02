Reklam filmleri 16 günde çekildi
Yurt çapında 35 mağazasıyla hizmet veren Metro Toptancı Market, önceki hafta yeni reklam kampanyasıyla mecralarda yerini aldı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2015’te iletişimini coğrafi işaret kavramının algılanması ve yayılması üzerine kurgulayan şirket, yeni reklam kampanyasında sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesiyle bunun ardındaki mücadele, emek ve fedakarlığın altını çiziyor.
Medina Turgul DDB imzasını taşıyan bu kampanyayı ve 2017’de şirketin izleyeceği iletişim planını, Metro Toptancı Market Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Aylin Mutlu ile konuştuk.
Geçen yıl yaşanan olumsuz gelişmelerin hem HORECA hem de perakende sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyen Mutlu, bu kampanyanın müşterilerine destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla yapıldığını belirtiyor. Mutlu, hem iletişim hem de mağaza yatırımlarını 2017’de de sürdüreceklerini söylüyor.
Aylin Mutlu’nun verdiği bilgiye göre bu yıl iki mağaza açılacak. Emek ve değer zinciri üzerinde duran iki reklam filminin yayını da sürecek. Henüz mecraya çıkalı bir hafta bile olmadan sadece Youtube’dan 2,6 milyon izlemeye ulaşan reklam filmi 16 günde çekildi.
Aylin Mutlu, reklam filmlerinde yer alan kişilerin oyuncu olmadığını söylüyor ve kampanyanın 360 derece güçlü bir iletişim planı olduğunun üzerinde duruyor. Mutlu, etkinliklerle müşterilere dokunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.
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