Reklam modelini ABD’ye de taşıyacaklar
Kadın ve erkeğin, hayata dair her konuda soru sorabildiği ve görüş paylaşabildiği bir sosyal paylaşım platformu olarak ABD’de kurulan GirlsAsk Guys’ın Türkçe versiyonu olan KizlarSoruyor, farklı bir reklam modeli geliştirdi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere toplam dört dilde yayın yapan ve aylık 13 milyon tekil ziyaretçisi bulunan KizlarSoruyor’un kurucusu ve CEO’su Tolga Tanrıseven, ‘Micro Moments Lounge’ ismini taşıyan modeli ilk defa Türkiye’de hayata geçirdiklerini anlatıyor.
Bu modelle markalar için yaratılan özel Lounge sayfasıyla, KizlarSoruyor üyelerinin ve bu kitlenin mentoru olan fenomen yazarların, kampanya mesajı dahilinde çeşitli içerik ve görüşlerle bir konuşma yaratması sağlanıyor.
Toplulukların oluşturdukları içeriklerin daha güvenilir ve etkileşime açık olduğunu ifade eden Tanrıseven, “Markanın hedeflediği topluluk ve doğru strateji bir araya geldiğinde kampanyanızı başarıya götürür. Topluluk sizin kampanyanızı büyütür, deyim yerindeyse köpürtür” diyor.
Şu anda kişisel bakım markalarıyla çalıştıklarını söyleyen Tanrıseven, hedeflerinin otomotiv, finans gibi farklı sektörlerden markalarla da çalışmak olduğunun altını çiziyor. Tanrıseven, Türkiye’nin ardından bu reklam modelini ABD’de de kullanmak istediklerini de sözlerine ekliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?