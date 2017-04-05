Reklamcılar 2017’ye ihtiyatlı yaklaşıyor
Reklamcılar Derneği, 2016’da reklam yatırımlarının yüzde 10,96 arttığını açıkladı. Dernek yöneticileri, 2017’ye ilişkin yüzde 5-10’luk büyüme beklentisini de paylaştı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Her ne kadar ilk üç ayda reklam yatırımlarında normalleşmeden bahsedilse de, son üç yıldır iki haneli büyüme beklentisi açıklayan reklamcıların, bu kez ihtiyatlı konuşmaları dikkat çekti. Reklamcılar Demeği’nin her yıl düzenlediği ve önceki yılın değerlendirmesinin yapıldığı medya paylaşım toplantısı geçen hafta yapıldı.
2016 yılına ilişkin iki haneli büyüme hedefinin gerçekleştiğinin açıklandığı toplantıda, Nil Bağcıoğlu, Reklamcılar Derneği Başkanı olarak ilk kez basının karşısına çıktı. Bağcıoğlu’nun yeni dönemdeki Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’nun çağın yönetim paradigmasına uygunluğundan bahsederek başladığı toplantıda, 2016 değerlendirmesinin yanı sıra sektöre ilişkin 2017 beklentisi de paylaşıldı.
Buna göre 2016’da toplam reklam yatırımları yüzde 10,96 artış göstererek 9 milyar 587 milyon TL’ye ulaştı. Yıl içinde reklam yatırımlarını en çok artıran sektörler, inşaat ve dekorasyon, otomotiv ile iletişim sektörü olurken, mecra bazında en çok büyüme ise yüzde 21 ile radyoda yaşandı.
Onu yüzde 16 ile dijital, yüzde 14 ile sinema ve yüzde 12,53 ile TV takip etti. Reklam yatırımları içinde payı düşen mecra ise basın oldu. Reklamcılar Derneği Başkan Yardımcısı Demet İkiler, 2017’nin ilk üç ayında reklam yatırımları anlamında herşeyin yolunda gittiğini ve 2017’de yüzde 5-10 arasında bir büyüme beklediklerini söyledi.
“Referandum reklamverenlerin iletişim planlarını değiştirmeyecek gibi görünüyor” diyen İkiler, yıla ilişkin diğer beklentilerini ise şu sözlerle paylaştı: “Bu yıl yeni reklam vermeye başlayan sektörleri göreceğiz. Örneğin elektrik satış şirketleri ve e-ticaretin alt kollarında yeni reklamverenler mecrada yer alacak.
Dijitalleşen mecralara reklamverenin ilgisi geçen yıl arttı. Bu yıl da benzer bir eğilim olacaktır. Çünkü reklamveren mecrayı sadece iletişim yapmak için kullanmak istemiyor.
Mesajla etkileşebilen mecralara kayış söz konusu. Dijitalde ise özellikle programatik etkisiyle displayde geçen yıl yaşanan büyümenin bu yıl da sürmesini bekliyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?