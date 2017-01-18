Reklamda hatırlanma oranı düşüyor
Geçen yıl reklamda hatırlanma sayısı dörtten ikiye düştü. Ipsos Adwach araştırmasına göre en çok hatırlanan reklamlar Türk Telekom’un birleşme konulu ve Ronaldo’lu Giga 4,5G reklamlarıyla Halk Bankası’nın reklamı oldu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2016’da en çok hatırlanan 10 reklamın dokuzunda ünlü kullanılmış olması ise dikkat çekici bir başka sonuç. Reklam kuşağı kalabalıklaştıkça reklam hatırlama oranımız düşüyor. Bundan beş yıl önce yüzde 50 seviyelerinde hatırlanan kampanyalar konuşulurken, artık yüzde 30’lara zor ulaşılıyor.
Hatırlanan kampanyalarda sektörel farklılıklar da söz konusu. Özünde reklamın başarısında hatırlanma tek ölçüt değil ama işin temeli. Üstelik bunu biz söylemiyoruz.
Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden biri olan ve Adwach Araştırması’nı gerçekleştiren Ipsos Connect’in genel müdürü Yasemin Özen Gürelli söylüyor.
Yasemin Özen Gürelli, 2016’nın da ortalama reklam hatırlama sayısının dört reklamdan iki reklama düştüğü oldukça inişli çıkışlı bir yıl olduğunu ifade ediyor.
Ipsos’un düzenli olarak gerçekleştirdiği Adwatch Araştırması’nın 2016 yılı verilerine baktığımızda yıl içinde yayınlanan reklamlar arasında en çok hatırlanan ilk üç reklamda Türk Telekom’un birleşme konulu ve Ronaldolu Giga 4,5G reklamlarıyla Halk Bankası’nın reklamını görüyoruz.
2011 yılında hatırlanan ilk 10 kampanyanın yedisinin telekomünikasyona ait olduğunu hatırlatan Yasemin Özen Gürelli, 2016’da ise bu sektörden ilk 10’agiren tek şirketin birleşme lansmanıyla medyada yoğun yer alan Türk Telekom olduğunun altını çiziyor.
Gürelli, “En fazla hatırlanan ilk 100 kampanyaya baktığımızda ise 2011 yılında telekomünikasyon sektörü 39 reklamla liderliğini kanıtlamıştı. 2016’ya geldiğimizde hatırlanan reklam sayısı telekomünikasyon sektöründe yarı yarıya düşüyor” diyor.
Yasemin Özem Gürelli, bankacılık ve finans sektörünün beş yıl içinde ciddi bir ivme kazandığının da üzerinde duruyor. Bir başka önemli nokta da en çok hatırlanan ilk 10 reklamdan dokuzunda ünlü kullanılmış olması.
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