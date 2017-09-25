Reklamdaki hikayeler sosyal dinlemeden çıktı
Teknosa, ‘Durum Buysa, Teknosa’ sloganlı yeni reklam kampanyasını dijital mecralarda paylaşılan 226 bin datayı dinleyip analiz ederek oluşturdu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Telefon, bilgisayar ve televizyon kategorilerinde yapılan araştırmayla tüketicilerin teknoloji yenileme ihtiyaçları ve teknoloji alışverişine neden olan durumlar tespit edilerek üç reklam filminin hikayesi yazıldı.
Son yıllarda şirketler dijital mecralarda kamuoyuna açık olarak paylaşılan bilgileri dinleyerek iş süreçlerine yön veriyor. Bu sosyal dinleme verileri ürün geliştirmeden müşteri deneyimini iyileştirmeye, ürün tedarikinden iletişim stratejisinin belirlenmesine kadar pek çok alanda kullanılıyor.
Teknosa’nın geçen hafta mecraya çıkan ‘Durum Buysa, Teknosa’ sloganlı reklam kampanyası da tüketicilerin günlük hayatta teknolojiyle ilişkilerini ve alışveriş yolculuklarını anlatan 226 bin adet datanın analiziyle oluşturuldu. ‘Durum Buysa, Teknosa’ aslında markanın yeni marka platformu.
Yeni iç görülerden yola çıkılarak yeni kampanyaların da önümüzdeki günlerde tüketici karşısına çıkacağını söyleyen Teknosa Pazarlama Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu, marka olarak yaygın mağaza ağı ve sürekli yeniledikleri dijital kanallarla Türkiye’de tüketicilerle teknoloji arasında köprü kurduklarını söylüyor.
Teknolojinin nabzını tutan çok güçlü bir ağları olduğunu belirten Bahçıvanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bu ağdan aldığımız bilgiler bize önemli bir iç görü sağlıyor. Bütün iş yapış süreçlerimizi bu iç görüler çerçevesinde yeniden gözden geçirdik.
Ürün tedarikinden satış ekiplerinin eğitimine kadar pek çok alanda bu iç görüleri kullandık. Yeni reklam kampanyamızı da bugüne kadar yapılmış en geniş sosyal dinlemeye dayalı araştırmanın verileri ışığında kurguladık. İlk etapta üç reklam filmi hazırladık.
Her film günlük hayatta hemen hemen hepimizin başına gelebilecek komik olayları merkezine alırken, maruz kaldığımız durumlar karşısında çözüm olarak Teknosa’yıişaret ediyor.”
Dinlemeler ilk etapta tüketicilerin en çok konuştuğu ürünler arasında olan telefon, televizyon, bilgisayar kategorilerinde yapıldı. Erkeklerin daha çok bu üç ürün hakkında konuştuğu görüldü.
Benim en çok ilgimi çeken şey erkeklerin yüzde 37’sinin oyun için yeni bilgisayar satın aldığı yönündeki sonuç oldu. Zaten Ayşegül Bahçıvanoğlu da oyun kategorisinin satışlarında yüzde 30’luk artıştan bahsediyor.
Bunun yanında beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde de satışların bu yılın ilk altı ayında önceki yıllara göre arttığını dile getiren Bahçıvanoğlu, yakın zamanda kadınlara yönelik bir kampanyayla tüketicinin karşısına çıkacaklarını söylüyor. Bahçıvanoğlu, bu kategorilerde yaptıkları dinlemeleri de kampanyalara yansıtacakları bilgisini veriyor.
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