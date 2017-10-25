Sayıyı şirket destekleri artıracak
İlk Fırsat Programı, Esas Holding’in sosyal yatırım programlarını geliştiren ve yöneten Esas Sosyal’in beş yıl boyunca odaklanacağı gençlik istihdamı alanındaki ilk çalışması.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
İlk Fırsat Programı, ilk iki yılında toplam 14 STK’da 35 gence ilk iş deneyimlerini kazanma fırsatını sağladı. 2016 sonunda programı tamamlayan 15 gencin tümü farklı sektörlerdeki yeni işlerine geçiş yaptı.
2017 sonunda programı tamamlayacak 20 genç de gelecek kariyeri için adım atmaya başladı.
Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, 2018 yılı da dahil olmak üzere, üç yılda bu projeye 4 milyon TL’lik destek verdiklerini söylüyor.
Bu yıl öğrenci sayısı 25’e çıkacak. Ancak daha çok gence ulaşmak için farklı şirketlerin de bu projeye destek vermesi şart. Zira pek çok şirket için bu proje önemli bir işe alım kanalı olabilir.
Emine Sabancı Kamışlı, her ne kadar İlk Fırsat Programı’nın henüz üç yıllık bir proje olduğunu ve bu işi nasıl yaptıklarını şirketlere göstermeleri gerektiğini söylese de, 2018 yılı için yabancı bir şirketin desteğini almak üzere. Benzer desteklerin önümüzdeki dönemde de sürmesi çok önemli.
Çünkü günümüzde şirketlerin en büyük sorunu yetenek bulmak ve onları elde tutabilmek. Ben özellikle gizli yetenekleri keşfetmek için Esas Sosyal’in önemli bir platform olacağını düşünüyorum.
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