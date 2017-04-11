Sektör değerli bir ustayı kaybetti
Geçen hafta reklam sektörünün duayen isimlerinden Atilla Aksoy’un vefat haberi sektörde derin bir üzüntüye neden oldu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Reklamevi/Young & Rubicam ve aynı gruba bağlı Wunderman’ın kurucu ortağı olarak uzun yıllar görev yapan Aksoy, 2007 yılından bu yana ise Ahmet Naci Fırat ve oğlu Sinan Aksoy ile birlikte kurdukları Works ile yoluna devam ediyordu.
Serdar Erener’den Nil Bağcıoğlu’na kadar pek çok reklamcının ustası olan Atilla Aksoy ile biz de pek çok kez bir araya gelip, sektör ve yönettiği ajanslarla ilgili konuşma fırsatı bulmuştuk.
30 yıllık meslek hayatında Komili ve Tariş Zeytinyağları, Ford, Garanti Bankası, Altınyıldız, Network, Beymen, Mudo, IKEA, THY, Türkiye Turizm Tanıtımı, Marsa gibi çok sayıda önemli marka ve kuruluşların tanıtım projelerini yöneten Atilla Aksoy, sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan bir isimdi.
Reklamcılar Derneği’nin 1993-1995 dönemi yönetim kurulu başkanlığını yapan Aksoy, Reklamcılık Vakfı onur üyesiydi.
2006-2008 WWF Türkiye Başkanı ve Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi olan Aksoy, Tarih Vakfı ve Açık Radyo’nun da kurucularındandı. Reklamcılık eğitiminin gelişmesine katkı sağlayan değerli ustaya rahmet, sevenlerine de sabırlar diliyoruz.
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