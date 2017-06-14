Sektörden yeni bir satın alma haberi geldi
Görkem Uraz ve Özgür Karaçak tarafından 2006’da kurulan, FMCG, otomotiv, telekom ve enerji gibi birçok sektöre hizmet veren SesliHarfler, “P&G, Nestle, EnerjiSa, Mondelez, Philip Morris” gibi müşterilerine 50 kişilik ekibiyle bütünleşik dijital pazarlama çözümleri sunan bir şirket.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Geçen hafta ajansın Dentsu Aegis Network tarafından satın alındığı açıklandı. Şirket, grubun global dijital ajansı Isobar’la birleşecek ve bundan sonra “SesliHarfler – Linked By Isobar” olarak anılacak.
Satın almanın ardından, SesliHarfler’in kurucu ortağı ve CEO’su Özgür Karaçak ve diğer kurucu ortak, yönetim kurulu başkanı Görkem Uraz, Isobar Türkiye’nin gelişimine liderlik edecek. Bu birleşme ile SesliHarfler, Isobar’ın globaldeki 45 pazar ağına erişim sağlayabilecek.
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