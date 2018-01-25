Sessiz reklamla gündem yarattı
Lipton, 17 televizyon kanalında aynı anda 5 dakika boyunca sessiz bir reklam yayınlayarak Türkiye’yi konuşmaya davet etti.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Lipton, yeni global iletişim platformu ‘hayatı fark et’ kapsamında Türkiye’deki ilk kampanyasını hayata geçirmeye başladı. 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanan ‘#KonuşalımArtık’ isimli reklam filmiyle başlanan kampanya kapsamında, 17 televizyon kanalında aynı anda 5 dakika boyunca sessiz bir reklam yayınlayarak Türkiye’yi konuşmaya davet etti.
Lipton Pazarlama Direktörü Gamze Öztoygar Masia, hayatı anlamlı kılan detayların en başında çevremizdeki insanlarla kurduğumuz bağların geldiğini ve hayatın hızlı akışında bu bağlarla ortaya çıkan değerli anları farkında olmadan kaçırdığımıza dikkat çekiyor.
Masia, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Pazar gecesi içinde bulunduğumuz reklam kuşağını 5 dakika boyunca sessize alarak herkesi çevresindekilerle konuşmaya, iletişim kurmaya çağırdık.
Çünkü DNA’sında ‘sosyalleşme’ olan bir marka olarak biliyoruz ki birbirimizle konuştukça derinliği olan, tatmin edici ilişkiler kuruyoruz ve kişisel anlamda zenginleşiyoruz. Bunun sonucunda dadaha mutlu insanlar oluyoruz.”
Bir reklam filminden ziyade içerik ve gündem yaratma fikriyle yola çıktıklarını ifade eden Medina Turgul DDB Yaratıcı Yönetmen Ertuğ Tuğalan, Türkiye televizyon tarihinde bir ilk olan bu uygulamanın aynı zamanda bir sosyal deney olduğunu belirtiyor.
Mindshare Unilever Çay ve Gıdadan Sorumlu Müşteri Direktörü Gizem Doğruol ise bu mesajla aynı anda en geniş hedef kitleye nasıl ulaşabileceklerine ve bu farkındalığı nasıl artırabileceklerine odaklandıklarını söylüyor.
“İnsanlara konuşmaları için ilham vermek istiyorsak konuşulacak bir kurgu yaratmalıydık” diyen Doğruol, 17 kanalda eş zamanlı yayınlanan filmin yanında aynı anda TV kanallarının mobil uygulamalarından push notification gönderdiklerini ve web ile mobil sitelerinin masthead’lerini durdurduklarını anlatıyor.
Böylece izleyicileri ikinci ekranda da yakalama şansı bulduklarını anlatan Doğruol, sadece pazar gecesi ulaştıkları insan sayısının 13 milyondan fazla olduğunu ifade ediyor.
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