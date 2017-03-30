Slogan benzerliği tesadüf mü?
Yeni stratejisi kapsamında daha çok duygusal fayda üzerine iletişim yapma kararı alan Türk Telekom’un iki reklam filmi mecralara çıktı. Şirket, sunduğu teknolojiyle hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkesin yanında olduğunun altını çizdiği bu kampanyaya devam etmeyi planlıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Kampanyadaki sloganın rakip markaların geçmişte kullandığı sloganlara benzerliği ise dikkat çekiyor. 2016 yılı Türk Telekom için önemli bir dönüm noktasıydı. Şirket, mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini tek marka çatısı altında bir araya getirdi.
İş yapma şeklini farklılaştırdı, iletişim dilini gençleştirdi. 4,5G lansmanıyla birlikte mobilde ilk defa sesini yükselten şirket, geçen yıl iletişimde daha çok işlevsel faydayı anlatmayı tercih etti.
Türk Telekom bu yıl ise iletişim stratejisini değiştirme kararı aldı. Geçen hafta yapılan toplantıda bu yeni stratejiden bahseden Türk Telekom Grubu Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, yeni dönemde daha çok duygusal fayda üzerine iletişim yapacaklarını söyledi.
Elbette iletişimde farklılaşma kararı öyle durup dururken alınmış değil. Şirket yönetimi, bu kararı, 81 ilde Türk Telekom algısını araştırarak verdi. Strateji belirlendikten sonra ise reklam filmleri üzerine çalışmalar başladı.
Yeni strateji kapsamında hazırlanan iki reklam filmi şu anda mecralarda yayında. İlk reklam
filminde manifesto anlatılıyor. İkincisinde ise hayallerini gerçekleştiren iki kişinin hikayesine yer veriliyor.
Bu filmde Ekonomist’in bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcileri Yarışması’nda ‘Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’ projesiyle Jüri Özel Ödülü’nü alan Ümmiye Koçak ile Real Madrid’in ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo birlikte rol aldı.
Kampanyanın devam filmleri de gelecek. Önümüzdeki günlerde 81 ilden toplanan başka hikayelerin de reklamlara taşınacağını söyleyen Hakan Dursun, bu kampanyanın uzun soluklu olmasını istediklerini de vurguluyor.
Reklam kampanyası sadece televizyonda da yer almayacak. Dijital ve yerel mecraların ağırlıklı olarak kullanılacağı kampanya kapsamında aktiviteler de yapılacak. Hedef ise insanların duydukları başarı hikayelerinden ilham alması…
Reklamın çıkış noktası ve filmler oldukça başarılı. Slogan seçimi ise dikkat çekici. Çünkü rakip markalardan olan Vodafone marka vaadinde “Siz yeter ki isteyin” derken, Türk Telekom yeni sloganında “Sen yeter ki hayal et” diyor.
Farklılaşmak için yapılan kampanyadaki bu slogan benzerliği talihsizlik mi yoksa şirketin ‘Biz hizmetimizi daha da öteye taşıdık’ mesajı mı bilemedik. Ayrıca bu slogan Turkcell’in 2008’de Gnçtrkcll için yaptığı ‘Sen hayal et’ kampanyasını ve internet sitesini de aklımıza getirdi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?