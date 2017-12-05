Sloganı aynı, ajansı yeni
Aytemiz, ‘Aytemiz Hizmetinizdeyiz’ sloganıyla yoluna devam ediyor. Yeni kampanyalarının yeni kreatif ajansları ANDBRAND ile yürüttükleri ilk kampanya olduğunu belirten Aytemiz Kurumsal iletişim ve Pazarlama Müdürü Özge Kansu Gökçek, “Sadece akaryakıt pazarında değil perakendeci olarak da en iyi markalar arasında yer almayı hedefliyoruz” diyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Son beş yılda ortalama yüzde 7’lik büyüme rakamını yakalayan akaryakıt sektöründe hızlı büyümesiyle dikkat çeken Aytemiz iddialı şirketlerden biri. 2016 yılını 3,5 milyar TL ciro ile kapatan şirketin bu yılki ciro hedefi ise 5,5 milyar TL.
2015 yılında yüzde 1,9 seviyesinde olan pazar payını bugün yüzde 4,1’e çıkarmayı başaran şirket, sektör sıralamasında altıncı durumda bulunuyor. Şirket bu yılı 560 lisanslı istasyonla kapatmayı hedefliyor.
Aytemiz’i deneyimleyen müşterinin sadık müşteri haline gelmesini ve markayı tavsiye etmesini hedeflediklerini belirten Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özge Kansu Gökçek, potansiyel müşteriyi samimi ve güler yüzlü hizmet alacağına inandırdıklarını söylüyor.
Yakın zamanda ANDBRAND ile anlaşan şirketin bu seçiminde ajansın daha önce yaptığı çalışmaların etkili olduğunu belirten Gökçek, hedeflerinin perakendeci olarak en iyi markalar arasında yer almak olduğunun altını çiziyor.
CRM, iş geliştirme süreçleri ve sadakat kart sistemleriyle müşteri alımlarını takip ettiklerinden ve kampanya kurgularını müşterilerinin satın alma alışkanlıklarına göre şekillendirdiklerinden bahseden Özge Kansu Gökçek, şöyle devam ediyor: “Gelecekte sadece akaryakıt pazarında değil aynı zamanda perakendeci olarak da en iyi markalar arasında yer almayı ve bu şekilde anılmayı hedefliyoruz.
Müşterilerimizden dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden gelen taleplere çok kısa sürede dönüş yaparak memnuniyeti en üst seviyede tutuyoruz. Kurulan güçlü CRM altyapımıza sosyal medya kanallarının da entegre edilmesiyle müşteri ilişkilerini çok daha efektif yönetebiliyoruz.”
Özge Kansu Gökçek, iletişimde birlik olması gerektiğine inandıklarını ve planlamalarını da tüm ajanslarıyla entegre biçimde yürüttüklerini ifade ediyor. Gökçek, “Çizgi altı & çizgi üstü ajansımız, medya planlama ajansımız, dijital ajansımız, iletişim ve etkinlik ajansımız, sosyal medya ajansımız ve çağrı merkezimiz ile birlikte
360 derece iletişim kurmaya, ortak fikir paydasında buluşmaya ve iletişimde bütünlük sağlamaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki; harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır” diye anlatıyor.
MARKA BİLİNİRLİĞİ ARTTI
Aytemiz’in marka bilinirliği geçen yıla göre yüzde 10 arttı. Özge Kansu Gökçek, güçlü marka imajı yaratmak için gerçekleştirdikleri yoğun kampanya ve reklam süreçlerinin bu artışta büyük etkisi olduğunu vurguluyor.
Geçen yıl hayata geçirilen ‘Aytemiz Hizmetinizdeyiz’ sloganıyla gerçekleştirdikleri reklam çalışmalarının bekledikleri etkiyi yarattığına da değinen Gökçek, şunları ekliyor: “İmaj kampanyalarıyla marka algısı inşa etmenin kısa vadede satışlara, uzun vadede ise markanın itibarına katkı sağlayacağını düşünerek, her yıl sürekli ve sürdürülebilir iletişimle ilerlemeye devam edeceğiz.
Reklam bütçemizi ağırlıklı olarak TV, radyo ve dijital kanallara efektif şekilde paylaştırarak daha geniş kitlelere ulaşacağız.”
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