Sosyal medyada ne konuşuyorlar?
Ekonomist Dergisi olarak son dört yıldır Türkiye’de sosyal medyayı en etkili kullanan 50 iş insanı araştırması yapıyoruz. Her yıl liste değişiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu mecraya yeni girenlerin yanı sıra, etkili kullananlar da yıllara göre farklılaşıyor çünkü. Listede yer alan kişileri mercek altına almışken, özellikle Twitter’da iş insanlarının en çok paylaştığı konuları ve en çok paylaşılan tweetleri bu sayfalarda paylaşma kararı aldık.
Bu haftadan itibaren bu köşede iş insanlarının önceki hafta en çok ne konuştuklarını okuyabilirsiniz. Gelelim geçen haftaya… Geçen hafta listemizde yer alan iş insanlarından en çok paylaşımı Mustafa Aydın, Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Hikmet Tanrıverdi yaptı.
Genellikle iş seyahatlerini ve görüşmelerini fotoğraflı olarak paylaşan bu üç isim arasında Rıfat Hisarcıklıoğlu haftanın tweetleri en çok retweetlenen iş insanıydı. Haftanın dikkat çekici tweetleri ise yanda yer alıyor…
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?