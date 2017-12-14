Sponsorluklara ağırlık verecek
Titanic Hotels, bugün 12 oteliyle hizmet veriyor. Kemer ve Hamburg’da yeni otel yatırımı planlayan şirket, Anadolu’da ise franchise sistemiyle comfort otel konseptiyle genişlemeyi hedefliyor. 25 ülkede pazarlama faaliyetlerini sürdüren şirket, 2018’de spor ve diğer etkinlik sponsorluklarına ağırlık vermeyi planlıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Hem yurtiçi hem de yurtdışındaki otel yatırımlarıyla dikkati çeken Titanic Hotels, Antalya, Bodrum, İstanbul ve Almanya’da bulunan toplam 12 oteliyle faaliyet gösteriyor. Yeni yatırım planları üzerinde çalışan şirket, kısa vadede bir golf oteli projesini hayata geçirecek.
Orta vadede Almanya Hamburg’ta yatırım yapmayı planlayan şirket, Anadolu’da da franchise olarak “comfort otel” konseptiyle genişlemeyi hedefliyor. Geçen hafta bir araya geldiğimiz Titanic Hotels Pazarlama Direktörü Yeşim Gülcegün, Antalya’da golf kulüplerinin bulunduğu alanda deniz kıyısında 90 dönüm arazi üzerine 600 odalı exclusive segmentte bir yatırım üzerinde çalışıldığını söylüyor.
Avrupa’da Almanya ve Hollanda’da yatırım planları olduğundan da bahseden Gülcegün, “Berlin’de hizmet veren comfort otel konseptimizi Avrupa’da genişletmeyi düşünüyoruz. Comfort otel konsepti 3 yıldız + bir konsept. Oda kahvaltı olarak hizmet verecek, fiyat avantajı ile konfor ve yüksek servis alarak gönül rahatlığıyla konaklama yapılabilecek bir konsept” diye konuşuyor.
Şirket, yatırımlarının yanı sıra var olan otelleri için 25 ülkede pazarlama faaliyetlerini de sürdürüyor. 2017 yılında azalan pazarları alternatif pazarlarla telafi ettiklerinden bahseden Yeşim Gülcegün, İsrail, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Malezya gibi ülkeleri pazarlarına eklediklerini anlatıyor.
Gülcegün, her dönem olduğu gibi iç pazarın da kendileri için çok önemli olduğunu ve yerli misafir sayısında artış olduğunu söylüyor. İletişim anlamında sektörün önemli fuarlarına katılım sağlayan şirket spor ve etkinlik sponsorluklarıyla da dikkat çekiyor.
THY’nin organize ettiği Turkish Airlines World Golf Cup’ın ana sponsoru olduklarını hatırlatan Yeşim Gülcegün, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “TAWGC dünyanın en geniş kapsamlı amatör golf turnuvası ve biz beş yıldır düzenlenen bu önemli turnuvanın iki yıldır ana sponsorluğunu yapıyoruz.
Ana turnuva kapsamında 62 ülkede 100 eleme turnuvası düzenleniyor. Eleme turnuvaları sonrası golfün devleri büyük finalde Titanic Deluxe Golf Belek’te buluşuyor. Genel toplamda yaklaşık 8 bin golfçünün yarışacağı turnuvanın tüm final misafirlerine Titanic Deluxe Golf Belek ev sahipliği yapıyor.”
Şirket Ayrıca Inventum Global şirketinin organize ettiği, etkinlik ve düğün sektörünün önemli etkinliklerinden birinin de ana sponsoru oldu. Bu kapsamda yaklaşık 40 ülkenin en önemli acentelerini 2018 de Titanic Deluxe Golf Belek’te ağırlamaya hazırlanıyor.
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