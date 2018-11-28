Spora yatırımlarını artırdılar
Sporu mecra olarak kullanan şirketler artarken bu alanda yatırımı bulunan şirketlerin de yatırımlarını artırdığı görülüyor. Hayat Su, bunlardan biri.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ironman, Turkcell Gelibolu Maratonu gibi farklı organizasyonlarda su sponsoru olarak yer alan marka, Türk basketbolunun köklü kulüplerinden Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı’nın 2018-2019 sezonu boyunca “içme suyu” sponsorluğunu üstlendi.
Farklı kulüplere halihazırda destek veren HDI ise Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray ile Kadın Voleybol Takımı için bir yıllık isim sponsorluk anlaşması imzaladı.
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